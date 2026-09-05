Giữa cơn bão bệnh tật của “xóm chạy thận”, người chiến sĩ trẻ Giàng A Thắng vẫn lặng lẽ vót từng đôi đũa tre, thắp lên ngọn lửa hy vọng và lan tỏa câu chuyện tử tế chạm đến trái tim hàng triệu người.

“Xóm chạy thận” và những bó đũa yêu thương

Sinh năm 1997, người dân tộc Mông, tốt nghiệp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân hệ trung cấp năm 2017, Thượng sĩ Giàng A Thắng, Công an tỉnh Điện Biên được phân công công tác tại huyện Mường Chà (cũ).

Tuổi trẻ với nhiều dự định phía trước, nhưng cuộc sống của Thượng sĩ Thắng bất ngờ rẽ sang một hướng khác khi anh mắc bệnh suy thận mãn. Hàng tuần, anh phải chạy thận nhân tạo. Có thời điểm, anh ở trọ tại “xóm chạy thận” gần Bệnh viện Đa khoa Điện Biên để thuận tiện điều trị.

Thượng sĩ Giàng A Thắng và các bệnh nhân “xóm chạy thận” với công việc vót đũa để hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Những ngày tháng gắn bó với nơi này, anh chứng kiến nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Họ vừa phải chống chọi với bệnh tật, vừa lo từng bữa ăn, chi phí sinh hoạt. Từ đó, Người chiến sĩ Công an trẻ nảy ra ý tưởng làm đũa tre thủ công để tạo thêm một công việc và nguồn thu nhập cho những bệnh nhân nghèo.

Công việc không quá xa lạ với người dân vùng cao. Tre, luồng có sẵn, chi phí ban đầu không lớn. Điều khó nhất là tìm đầu ra cho những sản phẩm được làm thủ công.

Những bó đũa đầu tiên cứ thế ra đời.

Từ chặt tre, luồng đến vót, sấy rồi hoàn thiện từng đôi đũa, anh dùng điện thoại ghi lại quá trình và chia sẻ trên tài khoản Facebook Giàng A Thắng và TikTok cùng tên. Không có ê-kíp quay dựng cầu kỳ. Cũng chẳng có một chiến dịch truyền thông được lên kế hoạch bài bản.

Đó chỉ là câu chuyện về một người chiến sĩ trẻ đang chống chọi với bệnh tật nhưng vẫn nghĩ cách giúp những người có hoàn cảnh giống mình. Vậy mà câu chuyện ấy lại được cộng đồng mạng đón nhận, chia sẻ và lan tỏa rộng rãi.

Một video kết nối những người xa lạ

Điều Thượng sĩ Thắng không ngờ tới là những nội dung ban đầu chỉ nhằm lưu lại công việc và câu chuyện của mình lại trở thành cầu nối với rất nhiều người. Đồng đội của anh ở nhiều đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, cùng các cá nhân, tổ chức xã hội đã biết đến “Bó đũa yêu thương” và chủ động kết nối, hỗ trợ.

Một câu chuyện bắt đầu từ những đôi đũa tre mộc mạc vì thế không còn nằm trong phạm vi “xóm chạy thận”. Nó đi xa hơn, đến với những người chưa từng gặp Thượng sĩ Thắng nhưng sẵn sàng góp một phần nhỏ để tiếp sức cho hành trình ấy.

“Bó đũa yêu thương” của chàng chiến sĩ là một trong những câu chuyện cho thấy sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ những nội dung giải trí hay những trào lưu đình đám. Với Thượng sĩ Giàng A Thắng, sức ảnh hưởng đến từ chính câu chuyện đời mình và những việc anh đang làm. Đó là một người cũng có những khó khăn, cũng đối diện với bệnh tật, nhưng vẫn lựa chọn làm điều có ích cho những người xung quanh.

Cách làm của anh cũng hòa chung dòng chảy với nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an hiện nay - những người đang chủ động tìm tòi và sử dụng mạng xã hội như một cách để tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ nhân dân và lan tỏa những điều tích cực.

Họ không cố tạo ra một “viral” bằng mọi giá. Họ chia sẻ những điều mình chứng kiến, những việc mình làm và những câu chuyện thật. Khi thông điệp xuất phát từ sự chân thành, sức mạnh tự nhiên của lòng tốt sẽ chạm tới trái tim cộng đồng, để rồi được đón nhận, sẻ chia và tiếp nối.

Và khi đó, một lượt xem không chỉ dừng lại ở con số. Một lượt chia sẻ có thể đưa câu chuyện đến một người đang cần giúp đỡ. Một video có thể kết nối những người xa lạ. Một hành động tử tế có thể tạo ra thêm nhiều hành động tử tế khác.

Đó chính là một góc nhìn khác về “niềm tin số” trong thời đại hiện nay: Khi những người có sức ảnh hưởng sử dụng nền tảng của mình để lan tỏa điều có ích, mạng xã hội không chỉ là nơi để xem giải trí, mà còn có thể trở thành nơi kết nối cộng đồng vì những mục tiêu tốt đẹp.

“Viral có Tâm - Ảnh hưởng có tầm” có lẽ bắt đầu từ những câu chuyện rất giản dị như “Bó đũa yêu thương” của Thượng sĩ Giàng A Thắng: không cần nói những điều quá lớn lao, chỉ cần một việc tốt được làm bằng sự chân thành và được lan tỏa đúng cách.