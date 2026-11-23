Ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027, bà Marine Le Pen đã nói về điều sẽ xảy ra nếu NATO can thiệp vào xung đột ở Ukraine.

Bà Marine Le Pen - ứng cử viên đảng RN trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027.

"Chỉ có 3 kết quả có thể xảy ra đối với Ukraine: Hoặc NATO sẽ can thiệp vào cuộc xung đột. Nếu điều này xảy ra, sẽ dẫn đến Thế chiến III; hoặc cuộc xung đột sẽ kéo dài nhiều năm;

Hoặc tất cả các quốc gia sẽ nhận ra hậu quả", bà Marine Le Pen - ứng cử viên đảng Tập hợp Quốc gia (RN) trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027, viết trong một bài đăng trên trang X của mình hôm 22/11.

Bà Marine Le Pen đã so sánh cuộc xung đột Nga - Ukraine với Chiến tranh Trăm năm, để cảnh báo nguy cơ chiến sự kéo dài qua nhiều thập kỷ mà không có hồi kết.

Vị chính trị gia này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đặc biệt chú ý đến những hậu quả kinh tế của tình hình hiện tại, mà theo bà, đang ảnh hưởng đến tình hình chung trên toàn thế giới.

"Nếu tôi được bầu làm tổng thống, tôi sẽ nói chuyện với tất cả mọi người", bà cho biết thêm.

Vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến diễn ra vào ngày 10/4/2027.

Nếu không có ứng cử viên nào nhận được hơn 50% số phiếu bầu, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ tranh cử trong vòng hai vào ngày 2/5/2027.

Một liên minh tự nguyện do Anh và Pháp dẫn đầu đang phát triển đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm việc triển khai các đơn vị quân sự sau khi xung đột kết thúc.

Nga luôn phản đối sự hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov lưu ý, việc đảm bảo an ninh cho Ukraine thông qua "sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào bất kỳ phần nào của lãnh thổ Ukraine" là điều không thể chấp nhận được đối với Nga.