Điều chưa từng có tiền lệ khiến giá căn hộ Hà Nội "tăng bốc": Người mua "chốt" cọc ngay khi xem nhà, không còn coi nhà là tiêu sản

Tại buổi chia sẻ Báo cáo Tổng quan thị trường Bất động sản Quý 1/2024, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp Cao Bộ Phận Nghiên Cứu và Tư Vấn, Savills Hà Nội cho biết thị trường căn hộ tại Hà Nội đã diễn biến sôi động hơn đáng kể. Số lượng căn bán được đạt 5.308 căn, tăng 74% theo quý và 99% theo năm. Hạng B chiếm 88% số lượng căn bán được.

Nguồn cung mới trong Quý 1/2024 cũng tăng 41% theo quý và 99% theo năm, đạt 4.062 căn. Trong khi đó, tổng nguồn cung sơ cấp có 12.928 căn, tăng 9% theo quý nhưng đang giảm 34% theo năm.

Trong bối cảnh nguồn cung vẫn khá hạn chế, giá sơ cấp tiếp tục đà tăng, đạt 59 triệu VNĐ/m2, cao hơn 3% so với quý trước và 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá sơ cấp tăng cùng với nguồn cung sơ cấp giảm còn tạo điều kiện cho giá thứ cấp tăng. Các sản phẩm thứ cấp phần lớn đã sẵn sàng để ở, có pháp lý đầy đủ và có giá cả phải chăng hơn. Trong Q1/2024, giá sơ cấp trung bình cao hơn 40% so với giá thứ cấp.

Số lượng căn bán được đạt 5.308 căn, tăng 74% theo quý và 99% theo năm, cải thiện đáng kể so với năm 2023. Trong đó, phân khúc hạng B chiếm 88% số lượng căn bán được. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ 45%.

"Thị trường căn hộ để bán rõ ràng có sự phục hồi hơn so với năm 2023. Quý đầu tiên năm 2024, nhu cầu mua căn hộ gia tăng, đặc biệt trên thị trường thứ cấp. Trước đây nhiều người đi mua căn hộ thì cứ đi xem rồi về nhà cân nhắc. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, rất nhiều chủ nhà bán được chia sẻ rằng khách có xu hướng xem, ưng là đặt cọc luôn hoặc đặt cọc rất nhanh sau đó. Đây là điều trước kia chưa từng xảy ra. Việc ra quyết định đầu tư trên thị trường thứ cấp cũng rất nhanh. Thị trường thứ cấp vào thời điểm quý trước có giá trung bình khoảng 38-39 triệu đồng/m2 thì quý này đang là 42 triệu đồng/m2", bà Đỗ Thu Hằng chia sẻ.

Cũng theo quan sát của Savills, tỷ lệ giao dịch cho nhu cầu để đầu tư và để ở hiện ngang nhau. Nguyên nhân bởi từ lâu nguồn cung mới đã hạn chế nên khi có một dự án tốt ra thị trường, rất nhiều người đã chờ mua để ở hoặc đầu tư.

Bà Đỗ Thu Hằng cũng lý giải một số nguyên nhân dẫn đến lượng giao dịch và giá căn hộ tăng cao trong Quý 1/2024. Theo đó, nguồn cầu bị dồn nén từ lâu. Đáng chú ý, một phần nguyên nhân cũng đến từ sự thay đổi quan niệm của người dân đối với căn hộ, coi đây là tài sản chứ không còn là tiêu sản. Đồng thời, nhiều kênh đầu tư khác chưa thực sự thuyết phục và đầu tư bất động sản vẫn là mối quan tâm lớn.

"Các sản phẩm bất động sản khác đang ở ngưỡng giá cao. Lãi suất tiền gửi thấp, không đủ thuyết phục chính nhà đầu tư. Đất nền hiện cũng không có thanh khoản tốt. Rất nhiều các yếu tố không còn là yếu tố, lý do quen thuộc nữa, làm cho thị trường căn hộ Quý 1/2024 gia tăng về nhu cầu. Trong khi đó, tổng giá theo căn của một số dự án vẫn là hợp lý hơn so với một số sản phẩm khác", chuyên gia Savills phân tích.