Diễn viên tên Linh bị nhầm là vợ 3 NSND Công Lý, "chính thất" nói gì?

Mới đây, vợ của NSND Công Lý đã lên tiếng đính chính khi nhiều fanpage sử dụng sai hình ảnh trong các bài viết về chồng mình. Cụ thể, một số trang đã lấy ảnh NSND Công Lý chụp cùng nữ diễn viên tên Linh nhưng lại chú thích đó là hình ảnh vợ anh.

Nữ diễn viên tên Linh bị nhầm là vợ 3 của NSND Công Lý.

"Quý page đăng tin về cụ Lý (tên thân mật vợ NSND Công Lý gọi chồng) gọi tên vợ mà dùng ảnh bạn Linh diễn viên Nhà Hát kịch Hà Nội có chết dở không cơ chứ. Bức ảnh này cũng nhiều page đăng lại lắm, khổ thân bạn iu", là chia sẻ của vợ NSND Công Lý.

Đính kèm chia sẻ là hình ảnh NSND Công Lý chụp cùng nữ diễn viên tên Linh khá thân thiết. Tuy nhiên khi nhìn bức ảnh nhiều người đã phải thốt lên vì nữ diễn viên này sở hữu gương mặt khá giống với vợ NSND Công Lý.

"Nếu bạn không nói thì không ai biết, nhìn kỹ mới thấy không phải"; "Lướt nhanh không để ý tí thì em tưởng chị thật"; "Thoáng nhìn em cũng thấy giống chị ạ"; "Giống thật ấy"... là chia sẻ của một số cư dân mạng.

Chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý và chồng.

NSND Công Lý kết hôn lần 3 với chị Ngọc Hà vào năm 2021 sau khoảng 5 năm yêu. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, họ vẫn gắn bó nhờ sự đồng cảm trong công việc và cuộc sống.

Không lâu sau khi kết hôn, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Trong giai đoạn điều trị và hồi phục, Ngọc Hà luôn là người đồng hành sát cánh, chăm sóc chồng từ sinh hoạt hằng ngày đến tinh thần. Hình ảnh cô túc trực bên chồng trong bệnh viện và suốt quá trình tập phục hồi chức năng từng khiến nhiều khán giả xúc động.

Chính NSND Công Lý cũng nhiều lần chia sẻ rằng vợ là chỗ dựa lớn nhất giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Từ sau biến cố, Ngọc Hà gần như tạm gác nhiều công việc riêng để ưu tiên cho gia đình.