Hoàn cảnh của nam NSND xin thôi chức Phó Giám đốc, vợ 3 hé lộ cuộc sống nghèo đến mức này luôn!

NSND Công Lý sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh được biết đến rộng rãi qua hàng loạt vai diễn hài duyên dáng, đặc biệt là vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo Quân) – hình tượng đã gắn bó với khán giả suốt nhiều năm.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực hài, Công Lý còn là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và phim truyền hình với nhiều vai diễn có chiều sâu. Những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật giúp anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân – danh hiệu cao quý mà không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được.

Tháng 4/2020, NSND Công Lý được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, phụ trách mảng nghệ thuật. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp quản lý của nam nghệ sĩ sau nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch.

NSND Công Lý thời điểm khỏe mạnh, có nhiều thành tựu sự nghiệp.

Tuy nhiên, đến năm 2021, Công Lý bất ngờ gặp biến cố lớn về sức khỏe khi bị tai biến, phải điều trị lâu dài và gần như rút khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Việc đi lại, nói chuyện và sinh hoạt của anh gặp nhiều khó khăn, cần người thân chăm sóc thường xuyên.

Đến tháng 3/2025, NSND Công Lý chính thức xin thôi giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội sau thời gian dài điều trị bệnh, để tập trung hồi phục sức khỏe. Quyết định này nhận được sự cảm thông của đồng nghiệp và khán giả, bởi tình trạng sức khỏe của anh không cho phép tiếp tục đảm đương công việc quản lý.

Mới đây, trên tờ Dân trí, vợ của NSND Công Lý – nhà báo Ngọc Hà – đã có những chia sẻ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về cuộc sống hiện tại của gia đình.

Theo Ngọc Hà, sau biến cố sức khỏe của chồng, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Thu nhập không còn ổn định như trước, trong khi chi phí sinh hoạt và điều trị kéo dài khiến cuộc sống trở nên chật vật hơn.

"Khi ông xã bị ốm, tài chính của chúng tôi eo hẹp hơn nhiều. Tôi nghèo đến mức đi chợ luôn đắn đo xem giá sản phẩm", vợ NSND Công Lý chia sẻ trên tờ Dân trí. Dù khó khăn nhưng Ngọc Hà cho biết, cô không than vãn hay bi quan, mà coi đây là giai đoạn thử thách để hai vợ chồng cùng vượt qua. Hiện tại, điều quan trọng nhất với gia đình vẫn là sức khỏe và tinh thần của NSND Công Lý.

NSND Công Lý và vợ ở hiện tại.

Trước đó không lâu, vợ NSND Công Lý cũng chia sẻ trên Facebook cá nhân về nỗi lo không có tiền để đón Tết: ""Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm. Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng, và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao…", vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Từ ánh đèn sân khấu rực rỡ đến cuộc sống phải chắt chiu từng khoản chi tiêu, hoàn cảnh hiện tại của NSND Công Lý khiến nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng. Câu chuyện của anh cũng là lát cắt chân thực về cuộc đời nghệ sĩ, nơi hào quang không phải lúc nào cũng song hành với sự đủ đầy vật chất.