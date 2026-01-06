Bạn trai kém 11 tuổi nói về gu ăn mặc bị chê của Lệ Quyên: “Tôi xem xong cũng cười thôi”

Thời gian qua, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, Lệ Quyên cũng thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội bởi gu ăn mặc gợi cảm, cá tính, thậm chí có phần khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của nữ ca sĩ trước đây. Không ít lần, giọng ca "Giấc mơ có thật" bị soi mói, chê bai vì trang phục bị cho là "rườm rà", "quá táo bạo" hoặc "khó cảm".

Trước những ý kiến trái chiều này, Lâm Bảo Châu – bạn trai kém Lệ Quyên 11 tuổi – đã có những chia sẻ thẳng thắn. Nam người mẫu cho biết anh khá thoải mái trước việc phong cách thời trang của bạn gái bị bàn tán:

"Về trang phục của Quyên thì là theo gu, mỗi người một sở thích nên mình không thể quy chụp tất cả mọi người đều phải thích trang phục đó được.

Về gu của Quyên, tôi không góp ý vì cũng thấy đẹp, kể cả những bộ có vẻ khá rườm rà. Body đẹp thì mặc đẹp, sao nước ngoài mặc như vậy được mà mình lại không được mặc như thế? Sao mình không được lựa chọn trang phục mang cảm tính riêng?", nam diễn viên nói.

Gu ăn mặc bị chê của Lệ Quyên.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu.

Theo Lâm Bảo Châu, những lời chê bai gần như không ảnh hưởng đến tinh thần hay cuộc sống của Lệ Quyên. Anh tiết lộ, cả hai thường chỉ xem đó như một câu chuyện vui: "Mỗi lần bị chê, Quyên xem xong cũng chỉ cười thôi. Tôi xem xong cũng cười thôi, nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cả".

ĐỌC THÊM Divo Tùng Dương thông báo khẩn, nhắc tới cả nhạc sĩ Trần Tiến

Không chỉ đồng hành về mặt tinh thần, Lâm Bảo Châu còn là người âm thầm hỗ trợ Lệ Quyên trong mảng hình ảnh. Anh chia sẻ bản thân rất yêu thích quay chụp, công nghệ và những thứ liên quan đến làm đẹp:

"Tôi hỗ trợ hình ảnh quay chụp. Tôi là người mê chụp hình, quay clip, những gì liên quan đến phim ảnh, làm đẹp, công nghệ thì tôi rất là thích", bạn trai Lệ Quyên nói.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu công khai mối quan hệ từ năm 2021. Dù chênh lệch 11 tuổi, cặp đôi vẫn gắn bó bền chặt, thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Trước mọi thị phi, cả hai chọn cách giữ tinh thần tích cực, không để những lời bàn tán bên ngoài làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân.