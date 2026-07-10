Diễn viên 'Ngọn nến hoàng cung' sau 22 năm: Người là tiến sĩ, người vướng lao lý

Sau hơn 2 thập kỷ, dàn diễn viên của "Ngọn nến hoàng cung" - bộ phim nói về cuộc đời vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương đều có nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Năm 2004, Ngọn nến hoàng cung gây sốt khi là một trong số ít bộ phim truyền hình về đề tài lịch sử được đầu tư bài bản của Việt Nam. Bộ phim nói về cuộc đời vị vua cuối cùng của Việt Nam là Bảo Đại cùng Nam Phương Hoàng hậu, xen kẽ những biến động của thời cuộc. Phim đoạt Cánh diều vàng hạng mục “Phim truyền hình video dài tập” tại giải thưởng Cánh diều 2004.

Bộ phim nhận được chú ý khi quy tụ hàng trăm diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như Huỳnh Anh Tuấn, Yến Chi, Trương Ngọc Ánh, Giáng My.... Sau 22 năm, dàn diễn viên của phim mỗi người có một số phận và cuộc sống riêng. Có người vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật, có người không may vướng vòng lao lý.

Yến Chi vai Nam Phương Hoàng hậu

Góp mặt trong bộ phim với vai Nam Phương Hoàng hậu, nghệ sĩ Yến Chi không chỉ mang đến hình ảnh bà hoàng đầy khí chất, mà còn khiến người xem cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của một người phụ nữ luôn đặt chồng con và vận mệnh đất nước lên hàng đầu, dù cuộc đời bà gánh chịu nhiều cay đắng, truân chuyên.

Nghệ sĩ Yến Chi được mệnh danh là “Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh”.

Với gương mặt kiêu sa, vóc dáng thanh thoát cùng chất giọng chuẩn mực, Yến Chi khiến nhân vật Nam Phương Hoàng hậu như bước từ trang sử bước ra, hiện hữu sống động và chân thực trên màn ảnh. Điều này giúp chị được mệnh danh là “Nam Phương Hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh”.

Sau thành công của Ngọn nến hoàng cung, Yến Chi chỉ xuất hiện thêm đúng một lần trên màn ảnh nhỏ, đó là ở tác phẩm Dòng sông huynh đệ (2009).

Sở hữu ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất, song Yến Chi lại không lựa chọn theo đuổi con đường nghệ thuật giải trí. Thay vào đó, cô dành phần lớn thời gian để gắn bó với giảng đường và công tác nghiên cứu, đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

Từ khi chuyển vào TP.HCM, Yến Chi trở thành giảng viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô có học hàm Phó Giáo sư và học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học, từng được đề bạt làm Trưởng khoa Diễn viên.

Cô trở thành Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học.

Ở tuổi 59, Yến Chi lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Nữ diễn viên hầu như không chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội, cũng rất hiếm khi nhận lời tham dự các sự kiện của làng giải trí. Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu từ nhiều năm, hình ảnh Trần Yến Chi vẫn được khán giả nhắc nhớ, đặc biệt là vai diễn Hoàng hậu Nam Phương.

Huỳnh Anh Tuấn vai vua Bảo Đại

Vai diễn được đánh giá thành công nhất trong sự nghiệp Huỳnh Anh Tuấn chính là Vua Bảo Đại trong Ngọn nến hoàng cung. Với lối diễn tiết chế cùng vẻ ngoài sang trọng, anh đã khắc họa hình ảnh vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là người đa cảm, nhiều giằng xé nhưng bất lực trước những biến động của thời cuộc.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nam diễn viên dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu lịch sử, tìm hiểu phong thái, cử chỉ và đời sống của vua Bảo Đại nhằm tái hiện nhân vật chân thực nhất.

Chính màn hóa thân này giúp Huỳnh Anh Tuấn nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới chuyên môn, trở thành hình tượng Vua Bảo Đại được nhắc nhớ nhiều nhất trên màn ảnh Việt.

Huỳnh Anh Tuấn đảm nhận vai Vua Bảo Đại.

Sau Ngọn nến hoàng cung, Huỳnh Anh Tuấn vẫn tiếp tục tham gia phim anh. Song khoảng 10 năm gần đây, anh gây bất ngờ khi trở thành nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Huỳnh Anh Tuấn từng chia sẻ, anh có sở trường nấu nướng vì từng kinh doanh nhà hàng. Với ông, việc quay video cũng là một cách làm nghệ thuật, khác ở chỗ khán giả được nhìn thấy con người thật của mình thay vì một nhân vật trên phim.

Tháng 7/2025, Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ bị đột quỵ, ảnh hưởng đồng thời đến tim và não. Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau đó trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng.

Huỳnh Anh Tuấn trở thành nhà sáng tạo nội dung.

Dù hiện tại dần trở lại với cuộc sống thường nhật, Huỳnh Anh Tuấn cho biết ưu tiên lớn nhất hiện nay vẫn là phục hồi hoàn toàn trước khi quay lại trường quay.

Khác với hình ảnh cởi mở trên mạng xã hội, Huỳnh Anh Tuấn rất ít chia sẻ về đời sống riêng. Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Anh có bốn người con với người vợ đầu và kết hôn lần hai với nữ diễn viên Thảo Sương vào năm 2016.

Trương Ngọc Ánh vai vũ nữ Lý Lệ Hà

Sắc sảo, nhiều mưu mô nhưng lại quyến rũ và biết cách cuốn hút đàn ông, vũ nữ Lý Lệ Hà khiến bao đấng mày râu sa vào lưới tình. Vai diễn này như được đo ni đóng giày cho Trương Ngọc Ánh . Từng ánh mắt, điệu bộ đến lời nói, Lý Lệ Hà qua cách diễn của Trương Ngọc Ánh cực cuốn hút, khiến người ta vừa thương vừa ghét.

Trương Ngọc Ánh trong vai Lý Lệ Hà.

Sau thành công của phim, Trương Ngọc Ánh tiếp tục ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình và phim điện ảnh ăn khách. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn được ghi nhận ở vai trò nhà sản xuất phim qua các tác phẩm như Hương ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn... Cô cũng góp mặt trong các chương trình về thời trang, người mẫu, lấn sân kinh doanh nhiều lĩnh vực.

Về đời tư, Trương Ngọc Ánh kết hôn với diễn viên Bảo Sơn, nhưng chia tay năm 2014 sau khi có một con gái chung. Người đẹp cũng từng gây chú ý khi hẹn hò Kim Lý - bạn diễn phim Hương ga.

Năm 2021, Trương Ngọc Ánh công khai hẹn hò nam diễn viên Nguyễn Anh Dũng kém 14 tuổi. Song vào tháng 7/2025, nữ diễn viên xác nhận đã trở về thời độc thân. Trương Ngọc Ánh nói rằng, từng trải qua những thăng trầm trong hôn nhân nên giờ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa.

Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý.

Đến tháng 10/2025, Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ khi Trương Ngọc Ánh luôn được biết đến với hình ảnh đẹp suốt nhiều năm làm nghệ thuật.

Giáng My vai Thứ phi Ngọc Diệp

Đảm nhận vai thứ phi Ngọc Diệp, mĩ nhân đất Bắc mang vẻ đẹp yêu kiều, đài các chiếm trọn trái tim Vua Bảo Đại, được thái hậu Từ Cung yêu quý hết lòng và lấn lướt cả Hoàng hậu Nam Phương là Giáng My.

Giáng My trong phim “Ngọn nến hoàng cung”.

Những năm qua, Hoa hậu Giáng My theo đuổi việc kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, làm giám khảo một số cuộc thi nhan sắc. Sau 34 năm từ ngày đăng quang Hoa hậu Đền Hùng 1992, Giáng My vẫn được gọi vui là “hoa hậu độc nhất vô nhị”, “hoa hậu chưa có người kế vị” vì cuộc thi chỉ tổ chức duy nhất một lần.

Ở tuổi 55, nàng hậu sở hữu làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn, các đường nét trên khuôn mặt dường như chẳng già đi nhiều so với 32 năm về trước lúc đăng quang.

Nhan sắc không tuổi của Hoa hậu Giáng My.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Giáng My sở hữu khối tài sản lớn, được cho là “đại gia” của giới giải trí. Cô vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống đời thường trên trang cá nhân và giao lưu chia sẻ với người hâm mộ.

NSƯT Hồng Vân vai Đức Từ Cung Hoàng thái hậu

Trong phim, NSƯT Hồng Vân từng thủ vai Đức Từ Cung Hoàng thái hậu - thân mẫu (mẹ ruột) của Vua Bảo Đại. Đây cũng là vai diễn truyền hình đầu tay của nữ nghệ sĩ ở tuổi 55.

NSƯT Hồng Vân đóng vai Đức Từ Cung Hoàng thái hậu.

Sinh năm 1949, NSƯT Hồng Vân là “cây đại thụ” của nền nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt về mảng âm nhạc. Sau thành công của Ngọn nến hoàng cung, NSƯT Hồng Vân vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát. Ngoài ra, bà còn tham gia giảng dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Ở tuổi 77, NSƯT Hồng Vân vẫn miệt mài đi hát. Bà khẳng định bản thân yêu nghệ thuật như ngày đầu. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ bà đi hát là để thỏa niềm yêu nhạc, để tự nuôi sống mình mà không phải phụ thuộc vào con cháu.

Dù tuổi cao sức yếu nhưng giọng hát của bà vẫn đầy đặn, truyền cảm, thu hút khán giả. Mỗi khi lên sân khấu, bà đều say đắm với những tình cảm trong ca khúc dù là nhạc sang hay nhạc sến.

NSƯT Hồng Vân vẫn miệt mài với nghệ thuật ở tuổi U80.

Sau 22 năm, NSƯT Hồng Vân tiếp tục xuất hiện trong dự án Hoàng hậu cuối cùng. Bà đảm nhận nhân vật Đức Tiên Cung Dương Thị Thục, tức tổ mẫu (bà nội) của Vua Bảo Đại. Hai dự án cách nhau hơn 2 thập kỷ nhưng đánh dấu việc bà là diễn viên duy nhất xuất hiện trong hai phiên bản phim ảnh đặc biệt về Nam Phương Hoàng hậu.

Tống Bạch Thuỷ vai Jenny Hồ

Với khuôn mặt cá tính và sắc sảo, Tống Bạch Thuỷ vào vai Jenny Hồ - người tình xinh đẹp gốc Hoa của Vua Bảo Đại khi sang Hong Kong.

Tống Bạch Thuỷ trong phim “Ngọn nến hoàng cung”.

Những năm cuối thập niên 90, Tống Bạch Thuỷ sở hữu vẻ đẹp riêng biệt đang thống trị sàn diễn thời trang Việt. Nhiều người đã ví von rằng: “Nếu không có sự biến mất của Tống Bạch Thủy thì Xuân Lan và Thanh Hằng sẽ không thể có thứ hạng như bây giờ”.

Thời hoàng kim của sự nghiệp người mẫu, Tống Bạch Thủy là người mẫu duy nhất ở Việt Nam từng trình diễn tại 18 quốc gia trên 4 châu lục: Á, Âu, Mỹ và Úc.

Không chỉ là người mẫu đình đám, Tống Bạch Thuỷ còn là một diễn viên chuyên nghiệp. Năm 2002, cô tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Ở lĩnh vực kịch, cô cũng tham gia hai vở diễn tạo tiếng vang là Chuyến tàu đến thiên đường và Sống thử.

Tống Bạch Thủy rời showbiz từ năm 2006.

Kể từ năm 2006, Tống Bạch Thủmàu râuy đột ngột biến mất khỏi làng giải trí. Có thông tin cho rằng người đẹp đã quyết định rời showbiz để theo chồng Việt kiều. Từ đó đến nay, không ai biết cô đang sinh sống ở đâu và làm gì.