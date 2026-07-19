Diễn viên ‘Mưa đỏ’ thông báo khẩn

Phía đại diện của diễn viên Lâm Thanh Nhã vừa lên tiếng trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về nam nghệ sĩ. Đơn vị này khẳng định các nội dung trên là không chính xác, chưa được kiểm chứng, đồng thời yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan gỡ bỏ thông tin sai lệch và khuyến nghị công chúng thận trọng, kiểm chứng trước khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội.

Tối 18/7, Great Entertainment - đơn vị quản lý diễn viên Lâm Thanh Nhã - lên tiếng về những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nam nghệ sĩ. Công ty khẳng định các nội dung này là không chính xác, chưa được kiểm chứng, không có cơ sở nhưng vẫn bị một số cá nhân, tổ chức và trang mạng đăng tải, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Lâm Thanh Nhã.



Great Entertainment cũng cho biết cá nhân khởi xướng việc đăng tải các thông tin này đã chủ động xóa bài viết. Trên cơ sở đó, công ty đề nghị các cá nhân, tổ chức và các trang mạng từng đăng tải hoặc chia sẻ nội dung liên quan nhanh chóng chấm dứt hành vi lan truyền thông tin sai sự thật và gỡ bỏ toàn bộ bài viết.

"Trước khi Great Entertainment buộc phải tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ hình ảnh và quyền, lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã", đại diện đơn vị quản lý nêu.

Great Entertainment - đơn vị quản lý nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã - lên tiếng trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về nam nghệ sĩ.

Đơn vị quản lý cũng kêu gọi khán giả tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc, kiểm chứng trước khi chia sẻ nhằm tránh gây ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức liên quan cũng như hạn chế tình trạng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội.

Sau thông báo của Great Entertainment, nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ Lâm Thanh Nhã và cho rằng các thông tin chưa được kiểm chứng không nên lan truyền. Một số bình luận cũng kêu gọi người đăng tải nội dung ban đầu có động thái đính chính sau khi bài viết đã được gỡ bỏ.

"Năm nay các nghệ sĩ nhà Great bị vu khống đặt điều quá. Ủng hộ động thái của công ty", "Nếu thông tin sai thì người đăng tin cũng cần lên bài đính chính chứ", "Người đăng bài cũng không giải thích gì mà chỉ xóa thôi. Có chuyện thì đòi diễn viên lên tiếng mà đến lúc công ty lên tiếng lại chẳng thấy đâu"... là những bình luận của khán giả về vấn đề.

Phía đại diện của Lâm Thanh Nhã khẳng định những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Trước đó, diễn viên Lâm Thanh Nhã gây chú ý khi một tài khoản Facebook đăng bài viết nhắc tên Lâm Thanh Nhã kèm cáo buộc nam diễn viên có hành vi tác động vật lý mình. Tài khoản đăng bài yêu cầu Lâm Thanh Nhã liên hệ trong vòng 24 giờ để giải quyết vụ việc liên quan đến nam diễn viên tác động vật lý bản thân xảy ra vào rạng sáng 14/7. Người này cũng mong những người quen biết nam diễn viên phim Mùa Đỏ chuyển lời để hai bên sớm liên lạc.