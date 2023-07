Diễn viên Lưu Huyền Trang nói về "cảnh nóng" với Tuấn Tú: Tôi rất ngượng và xấu hổ

Ngày 12/7, đoàn làm phim "Nhà mình lạ lắm" đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ về quá trình làm phim. Tham gia sự kiện là dàn diễn viên trẻ và nổi tiếng như: NSND Kim Xuân, NSND Trung Anh, Nhan Phúc Vinh, Lê Bống, Samuel An, Hương Giang, Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang, Tuấn Đạt, bé Rồng - Nhã Uyên...

Dàn nghệ sĩ tham gia giao lưu, chia sẻ về vai diễn trong "Nhà mình lạ lắm".

Nội dung "Nhà mình lạ lắm" bắt đầu từ một tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi sinh mệnh của 7 người trong cùng một gia đình, chỉ duy nhất cô bé Thanh Mỹ (8 tuổi do Nhã Uyên thủ vai) còn sống sót.

Thành, người thân duy nhất còn lại của Thanh Mỹ, dù cố gắng chữa chạy hết sức nhưng cô bé vẫn không nhận ra anh và mất hoàn toàn ký ức về bản thân và gia đình. Theo lời gợi ý của bác sỹ, Kim (người yêu Thành do Hương Giang thủ vai) đề nghị sẽ tạo ra một gia đình giả, để cô bé được sống trong môi trường hạnh phúc và quen thuộc như trước kia, với hy vọng sẽ mau chóng khôi phục trí nhớ cho cô bé với ít tổn thương nhất.

Diễn viên nhí Nhã Uyên, Nhan Phúc Vinh, Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang hào hứng chia sẻ tại sự kiện.

Tại sự kiện, diễn viên Tuấn Tú hào hứng chia sẻ về vai Quang Hải của mình. Theo nam diễn viên tiết lộ, Hải là một người đàn ông yếu đuối, chỉ biết dựa vào mẹ nhưng rồi anh đã có một hành trình trưởng thành ngoại mục sau khi trải qua hàng loạt biến cố cùng gia đình "Nhà mình lạ lắm". Tuấn Tú cho biết, khi tham gia "Nhà mình lạ lắm" anh đã sụt 5 kg vì quá vất vả:

"Làm phim này rất vất vả tôi với bố Trung Anh ngày nào cũng đi từ nhà lên Tam Đảo. Chúng tôi về đến Hà Nội cỡ khoảng 1h đêm sau đó 6h sáng hôm sau anh Trung Anh lại réo một câu "dậy đi" thế là hai anh em lại lên đường. Ngày nào cũng như vậy, 30 ngày như thế và mỗi ngày chúng tôi chỉ ngủ cỡ khoảng 3 tiếng rưỡi thôi.Nhưng cũng may mà có bộ phim này tôi đang béo lại giảm được 5 kg".

Nam diễn viên còn bóc mẽ Samuel An (thủ vai Thành) vì diễn quá nhập tâm khiến anh bị viêm cơ vai chảy dịch: "Samuel An phải trả tiền để cho tôi đi chữa vai vì trong phim này, Samuel An có đạp tôi xuống đất nhiều lần sau đó là tôi bị viêm cơ vai bên phải, bị chảy dịch và phải đi châm cứu mới hết. Thế nên tý nữa Samuel An sắp xếp với đoàn phim để trả tiền phí cho tôi", Tuấn Tú hóm hỉnh nói.

Tuấn Tú - Lưu Huyền Trang vào vai vợ chồng trong phim

Thủ vai vợ Tuấn Tú trong phim là diễn viên Lưu Huyền Trang. Nữ diễn viên tiết lộ bị Tuấn Tú cạnh khóe từ trong phim ra ngoài đời. Tuy nhiên, cô cũng dành nhiều lời khen cho bạn diễn của mình.

"Tôi với anh Tuấn Tú học chung lớp và chung một mái trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tuấn Tú là một người anh, một người đồng nghiệp rất là đáng yêu, thân thiện, hài hước. Sau nhiều năm quay trở lại và có dịp làm việc với nhau, anh ấy vẫn thế, rất đáng yêu chính vì vậy khi đóng chung với anh Tú, tôi thấy thoải mái và dễ chịu".

Lưu Huyền Trang còn tiết lộ, trong phim cặp đôi phải đóng một "cảnh hơi nóng": "Trong phim cũng có một chút cảnh nóng nhè nhẹ của hai anh em. Thú thật đến cảnh đấy, tôi rất ngượng và xấu hổ. Nói chung khi nói chuyện với nhau tưng tửng vậy thôi nhưng khi vào làm việc anh ấy lại là người chuyên nghiệp, nghiêm túc hơn và luôn động viên tôi cố gắng làm một đúp cho xong để không mất công mọi người phải chờ đợi. Tôi cảm thấy tự hào khi làm việc với Tuấn Tú".

Lê Bống gây ấn tượng với áo dài cách điệu.

Có mặt tại buổi gặp gỡ, hot girl Lê Bống cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông. Khi được hỏi "có phải viết giấy cam kết với nhà sản xuất, đoàn làm phim không để xảy ra scandal khi tham gia phim không?", Lê Bống chia sẻ

"Khi nhận được lời mời tham gia phim này, tôi thấy rất may mắn nhưng cũng áp lực và thấy rằng chính bản thân mình cần cẩn thận hơn, kĩ càng hơn trong mọi việc. Và chính bản thân tôi cũng cố gắng hoàn thiện mình hơn mỗi ngày.

Thật ra trong lúc đóng phim cũng có một lần, có một chút ồn ào và tôi cũng có hỏi anh Vũ đạo diễn. Anh ấy đã cho tôi lời khuyên để tôi có thể tránh được scandal nhất và tôi có thể hoàn thiện bản thân mình nhất". Phim "Nhà mình lạ lắm sẽ chính thức lên sóng vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ ngày 17/7 trên kênh K+CINE và App K+.