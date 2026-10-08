Diện mạo 20 năm trước của MC Quốc Khánh SN 1979 đang dẫn Ai Là Triệu Phú

Những hình ảnh cách đây gần 2 thập kỷ của MC Quốc Khánh khiến nhiều người chú ý bởi diện mạo điển trai, thư sinh.

BTV, MC Quốc Khánh (Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1979, đến từ Hà Nội) là gương mặt quen thuộc với khán giả VTV. Hiện tại, anh đang đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Ai Là Triệu Phú, đồng thời giữ vị trí Phó Giám đốc VTV Digital.

Bên cạnh những màn dẫn dắt duyên dáng, điều khiến nhiều người ấn tượng chính là diện mạo điển trai, phong độ của MC Quốc Khánh. Dù đã ở tuổi 47 nhưng mỗi khi lên hình trong bộ vest chỉn chu tại Ai Là Triệu Phú, nam MC vẫn khiến khán giả dành nhiều lời khen với vẻ ngoài cuốn hút, gương mặt trẻ trung có mắt cười và lúm đồng tiền.

MC Quốc Khánh hiện đang là người dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú (Ảnh chụp màn hình)

Đặc biệt hơn, khi so diện mạo hiện tại với hình ảnh của MC Quốc Khánh thời trẻ, nhiều người cho rằng anh gần như không có gì thay đổi sau hàng chục năm. Khác biệt duy nhất là nam MC trước đây thời mới làm nghề có phần thư sinh hơn còn lại các đường nét, đặc biệt là nụ cười vẫn rất thân thuộc.

Không ít dân tình bày tỏ, Quốc Khánh thời trẻ đã sở hữu diện mạo có phần “hot boy” theo kiểu rất đặc trưng của các MC truyền hình thế hệ trước. Nhiều năm trôi qua, phong cách của anh cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn luôn chỉn chu, lịch sự và nam tính.

Hỉnh ảnh MC Quốc Khánh nhưng năm 2005 (Ảnh: MXH)

Nam MC gây ấn tượng với diện mạo điển trai, phong độ (Ảnh: MXH)

Cho những ai chưa biết, Quốc Khánh tốt nghiệp khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhờ nền tảng ngoại ngữ cùng niềm yêu thích thể thao, anh bắt đầu cộng tác với VTV từ đầu những năm 2000. Ban đầu, Quốc Khánh làm cộng tác viên, sau đó trở thành biên dịch và chính thức đảm nhận công việc biên tập viên thể thao.

Trong hành trình hơn 20 năm ở nhà đài, Quốc Khánh từng xuất hiện trong nhiều chương trình quen thuộc như Thể Thao 24/7, Ấn Tượng Thể Thao 7 ngày, Giờ Vàng Thể Thao, Cuộc Hẹn Cuối Tuần... Anh cũng từng đảm nhận vai trò bình luận viên thể thao và xuất hiện tại nhiều giải đấu lớn.

Phong cách dẫn mạch lạc, điềm tĩnh cùng vốn kiến thức thể thao giúp Quốc Khánh trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam. Sau FIFA World Cup 2018, anh dần rút khỏi công việc bình luận trực tiếp để tập trung nhiều hơn vào sản xuất nội dung và công tác quản lý.

Hiện tại, Quốc Khánh giữ chức Phó Giám đốc VTV Digital, trước đó từng đảm nhận vị trí Phó trưởng Ban Thể thao. Dù công việc phía sau màn ảnh ngày càng nhiều, anh vẫn xuất hiện đều đặn trên truyền hình với vai trò MC Ai Là Triệu Phú.

MC Quốc Khánh hiện tại vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung (Ảnh: FBNV)

Anh có cuộc sống hôn nhân viên mãn, đáng ngưỡng mộ (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp lâu năm, cuộc sống riêng của Quốc Khánh cũng khá kín tiếng. Nam MC kết hôn với Anh Thư, một đồng nghiệp đang công tác tại VFC - Trung tâm phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài công việc tại nhà đài, bà xã Quốc Khánh còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, thời trang và đồ gia dụng.

Vợ chồng Quốc Khánh có 3 người con, gồm 2 gái và 1 trai, hiện cùng sinh sống tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, Anh Thư thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh những bữa cơm, chuyến du lịch hay khoảnh khắc sum họp của gia đình.

Gia đình 5 thành viên hiện sống trong một căn hộ khoảng 150m² tại Hà Nội. Không gian được thiết kế theo hướng nhẹ nhàng, tiện nghi, ưu tiên sinh hoạt chung của cả gia đình. Căn hộ có 3 phòng ngủ, sử dụng gam trắng - be chủ đạo; phòng khách và bếp được thiết kế liên thông để các thành viên dễ dàng sinh hoạt cùng nhau.

Ngoài căn hộ tại Hà Nội, vợ chồng Quốc Khánh còn có một villa sát biển ở Hội An, hoàn thiện vào đầu năm 2026. Căn nhà vừa được sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng của gia đình vào những dịp lễ, Tết, vừa được khai thác lưu trú khi không sử dụng.

Tổng hợp