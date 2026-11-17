Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có 3 ngày bận rộn tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Tổng thống Vladimir Putin sẽ đến Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 17/11 và sẽ có 3 ngày bận rộn ở đây.

Sau đó, ông ấy sẽ có 1 ngày bận rộn ở Tajikistan trong một cuộc gặp song phương. Sự kiện sẽ diễn ra vào cuối tuần", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với giới báo chí hôm 16/11.

"Thể thức APEC chỉ là một khía cạnh. Sau đó sẽ có các cuộc gặp song phương và một cuộc gặp 3 bên riêng biệt giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump.

Tất cả các cuộc gặp đều rất quan trọng", ông Peskov nhấn mạnh.

Trước thềm Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cùng một số nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại cuộc gặp này có thể lặp lại kịch bản của Hội nghị Yalta (2/1945) hay Tehran (11/1943).

Đó là nơi các cường quốc bàn bạc và định đoạt trật tự thế giới mà không có sự tham gia của các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Bình luận về phát biểu này của nhà lãnh đạo Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin nói: “Những nỗ lực so sánh cuộc gặp sắp tới giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc với hội nghị Yalta và Iran là "những bài tập khoa học chính trị, không liên quan gì đến thực tế"".

"Mọi thứ hoàn toàn khác biệt", nhà ngoại giao Nga lưu ý.

"Chúng ta đừng quên, ít nhất 2 trong 3 quốc gia này dựa trên quan điểm đa cực về trật tự thế giới, và loại trừ khả năng bất kỳ ai quyết định hay định đoạt số phận của các quốc gia khác. Đó là Nga và Trung Quốc.

Chúng ta hoàn toàn chia sẻ quan điểm này về trật tự thế giới. Do đó, việc nói ai đó đang bắt tay nhau để "quyết định số phận thế giới" - chắc chắn đó không phải là Nga và chắc chắn không phải là Trung Quốc.

Chúng ta không muốn bất kỳ ai quyết định số phận của mình, và chúng ta sẽ không bao giờ xâm phạm quyền quyết định số phận của người khác", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.