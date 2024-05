Điện Kremlin: Ông Putin nhậm chức tổng thống lần thứ 5 với ‘những sắc thái nhất định’

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đọc lời tuyên thệ nhậm chức tại Điện Kremlin ngày 7/5/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

TASS cho biết thêm ông Putin đã tuyên thệ nhậm chức bốn lần. Lần đầu tiên là vào năm 2000, ông Putin khi đó mới 47 tuổi và nhận được 52,94% phiếu ủng hộ, sau đó là vào các năm 2004 (71,31%), năm 2012 (63,6%) và năm 2018 (76,7%). Trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 3/2024, ông Putin, hiện 71 tuổi, nhận được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục - 87,28%.

Trình tự, thủ tục lễ nhậm chức tổng thống Liên bang Nga đã được chính quyền nước này thiết kế từ khi ông Boris Yeltsin đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1996 và kể từ đó tới nay, thủ tục này vẫn giữ nguyên những yếu tố cơ bản, chỉ có một số thay đổi không đáng kể.

Dẫn phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, TASS cho biết buổi lễ nhậm chức tổng thống của ông Putin vào hôm 7/5 sẽ được tổ chức theo đúng nghi thức, nhưng với ‘những sắc thái nhất định’. Tuy nhiên, ông Peskov không tin chi tiết về ‘những sắc thái nhất định’ là như thế nào.

Ông Putin bước vào hội trường trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga ngày 7/5/2018. Ảnh tư liệu: RT

Trong khi đó, nếu căn cứ vào nghi thức truyền thống, tổng thống sẽ đến Đại Cung điện Kremlin từ Tòa nhà số 1 ở Kremlin, nơi đặt phòng làm việc chính thức của Tổng thống Liên bang Nga.

Tổng thống sẽ đi bộ qua Sảnh của Dòng Thánh George và Thánh Alexander đến Sảnh Thánh Andrew, nơi buổi lễ sẽ được tổ chức.

Sau đó, nguyên thủ quốc gia sẽ bước vào Quảng trường Nhà thờ Điện Kremlin qua Mái hiên Đỏ và chào đón các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống, những người sẽ diễu hành theo đội hình.

Vào thời điểm ông Putin đến Đại Cung điện Kremlin, những người được mời sẽ vào chỗ tại sảnh St Andrew của Đại Cung điện Kremlin và quốc kỳ Nga rồi cờ hiệu và biểu tượng của tổng thống cũng như Hiến pháp sẽ được đưa vào hội trường.

Vào ngày 7/5, Điện Kremlin đóng cửa không phục vụ các chuyến tham quan và chỉ có thể vào cửa khi mang theo giấy mời đặc biệt và dự kiến có hàng nghìn khách sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Putin, bao gồm các thành viên của các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của Liên bang Nga, cùng đại sứ nước ngoài, doanh nhân, quân đội, nhà khoa học, nhân vật văn hóa, vận động viên, và nhà báo…

Năm 2018, buổi lễ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga của ông Putin kéo dài khoảng 48 phút.

Ông Putin sinh ra ở Leningrad (kể từ tháng 9/1991 là St. Petersburg) vào ngày 7/10/1952. Năm 1975, ông Putin tốt nghiệp Khoa Luật (chi nhánh Luật Quốc tế) của Đại học Leningrad và Viện Andropov của KGB Liên Xô (hiện nay là Học viện Tình báo Đối ngoại Nga - SVR).

Trong suốt thời gian đầu của sự nghiệp, ông Putin đã làm việc tại các cơ quan an ninh nhà nước và làm việc tại Văn phòng Thị trưởng St. Petersburg. Tháng 8/1996, ông Putin được điều chuyển đến làm tại cơ quan quản lý tài sản của Tổng thống Nga và giữ chức phó giám đốc cơ quan này. Sau đó, ông Putin giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Nga, từng là giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và thư ký Hội đồng An ninh Nga.

Ông Putin đã hai lần giữ chức thủ tướng Liên bang Nga - vào nửa cuối năm 1999 và trong giai đoạn 2008-2012.