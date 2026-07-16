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Điện hạt nhân Ninh Thuận: Đề xuất tách thành 3 dự án độc lập

Luân Dũng
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Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội cho phép tách dự án tổng thể điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án thành phần độc lập.

Cần có cơ chế, chính sách đặc thù

Sáng 16/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận .

Đề xuất tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 Dự án độc lập - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Hội đồng Thẩm định nhà nước đã hoàn thành thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Hội đồng cũng kiến nghị tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập gồm: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý, tổ chức thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành thống nhất đánh giá Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn.

Các ý kiến cho rằng, việc triển khai các dự án cần có cơ chế, chính sách đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định, chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội cho phép tách dự án tổng thể điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án thành phần độc lập.

Qua đó sẽ giao EVN hoàn thiện hồ sơ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, PVN hoàn thiện hồ sơ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được Bộ Chính trị thống nhất và Quốc hội ban hành nghị quyết.

Đề xuất tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 Dự án độc lập - Ảnh 2.

Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận được đề xuất tách thành 3 dự án độc lập.

Theo ông, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai dự án theo chủ trương đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất khó, chưa có tiền lệ và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành phát huy tinh thần chủ động, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá, nhất là trong việc lựa chọn phương thức đầu tư, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Ông cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, EVN, PVN, các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng và tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền, trình Quốc hội theo quy định.

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điện hạt nhân Ninh Thuận

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