HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chốt tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ 2027

Anh Văn
|

Hội đồng Tiền lương quốc gia bỏ phiếu, thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Kết quả trên được đưa ra tại phiên đàm phán thứ 2 của Hội đồng Tiền lương quốc gia, sáng 16/7.

Sau nhiều giờ trao đổi, các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng là 7,8%, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Đây được xem là kết quả hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, trong bối cảnh nền kinh tế vừa có nhiều điểm sáng vừa còn không ít thách thức.

Theo phương án được thông qua, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000-390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%.

Vùng Lương tối thiểu vùng đang áp dụng (đồng) Mức tăng dự kiến từ 1/1/2027 (đồng) Số tiền tăng (đồng)
I 5.310.000 5.700.000 390.000
II 4.730.000 5.080.000 350.000
III 4.140.000 4.450.000 310.000
IV 3.700.000 4.040.000 340.000

Đánh giá về kết quả phiên họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận rất sôi nổi và sâu sắc, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp cũng như những khó khăn trong đời sống của người lao động.

Từ đó đi đến thống nhất mức 7,8% với sự đồng thuận tuyệt đối của các thành viên trong Hội đồng.

“Điều này khẳng định mong muốn chung của các bên đã gặp nhau trên tinh thần chia sẻ và hài hòa - vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy sản xuất phát triển để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là kết quả mà chúng tôi đều thấy rất hài lòng trong bối cảnh hiện nay ”, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bên cạnh nhiều thành tích đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, chúng ta cũng nhận rõ những khó khăn. Bản thân người lao động, thông qua hoạt động công đoàn, cũng đã được tuyên truyền về trách nhiệm chia sẻ.

Tôi tin rằng đại đa số người lao động sẽ hài lòng với kết quả này ”, ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Tăng lương tối thiểu vùng 7 , 8 % từ 2027: Quyết định quan trọng cho người lao động - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. (Ảnh: Văn Quân)

Từ góc độ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bày tỏ lo lắng bởi sức chống chịu và năng lực chi trả của doanh nghiệp.

Dù vậy, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh: “ Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh chiến lược về tăng trưởng hai con số, và vai trò của doanh nghiệp cũng như người lao động trong tiến trình này cần phải tạo được sự đồng thuận rất cao trong việc tổ chức thực hiện, tăng năng suất lao động cũng như cải thiện điều kiện sống. Trong đó, lương tối thiểu vùng là một điểm quan trọng trong tiến trình đó ”.

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tăng lương tối thiểu vùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại