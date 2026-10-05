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Diễn biến mới từ mẫu xe điện rẻ nhất Việt Nam

Hương Cầm
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VinFast VF 2 vừa tung ra ưu đãi mới.

VinFast vừa tung ra chính sách mới cho mẫu VF 2 thuộc khuôn khổ chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2, giảm 3%, đưa giá xe còn hơn 182 triệu đồng. Quyền lợi áp dụng đến hết ngày 19/12/2026 cho người đang sử dụng ô tô, xe máy xăng của mọi thương hiệu và chủ ô tô, xe máy điện VinFast.

Mua xe 0 đồng, sạc miễn phí đến 2029

Điểm đáng chú ý nhất của đợt này là phương án "Mua xe 0 đồng": người mua được vay tới toàn bộ giá trị phương tiện mà không cần tiền mặt đặt trước.

Cách này giúp gia đình muốn sớm sở hữu ô tô giữ lại khoản tích lũy cho các nhu cầu khác, hoặc tự chọn mức trả trước phù hợp với kế hoạch tài chính.

Chi phí sử dụng tiếp tục được hỗ trợ với tối đa 10 lượt sạc miễn phí mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Với người có nhu cầu dùng xe hằng ngày, quyền lợi kéo dài nhiều năm giúp giảm đáng kể chi phí năng lượng định kỳ.

Diễn biến mới từ mẫu xe điện rẻ nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Người dùng thử xe VF 2. Ảnh: Chụp từ Tiktok.

Pin 18,3 kWh, chạy 210 km mỗi lần sạc

VF 2 dùng mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h với hai chế độ lái Eco và Normal.

Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường tới 210 km sau mỗi lần nạp đầy theo chuẩn NEDC. Với sạc nhanh 24 kW, thời gian nạp từ 10% lên 70% pin khoảng 34 phút.

Xe dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm, cao 1.663,2 mm, trục cơ sở 2.065 mm, đủ chỗ cho 4 người nhưng vẫn gọn để luồn ngõ nhỏ. Bán kính quay đầu tối thiểu gần 4,5 m giúp xe đổi hướng trong khoảng sân hẹp.

Trang bị gồm đèn LED, mâm 13 inch, màn hình 7 inch sau vô lăng, điều hòa, cùng các hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS và túi khí cho người lái.

Tin vui cho tất cả người muốn mua Mazda CX-5


Tags

VINFAST

VF 2

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