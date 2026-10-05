Tin vui cho tất cả người muốn mua Mazda CX-5

Chưa bao giờ mua một chiếc SUV cỡ C lại rẻ đến thế.

638 triệu đồng. Đó là giá một đại lý Mazda ở miền Nam đang chào bán cho bản CX-5 2.0L Deluxe trong chương trình ưu đãi tháng 10, thấp hơn 61 triệu đồng so với giá niêm yết 699 triệu đồng, theo khảo sát của Tiền Phong.

Đây là đáy giá mới của mẫu SUV cỡ C này, sau khi hồi tháng 8-9 bản Deluxe từng được các đại lý hạ xuống khoảng 659 triệu đồng.

Đáy giá mới sau hai tháng giảm liên tiếp

Đà giảm phủ khắp các phiên bản. Bản 2.0 Deluxe tùy chọn từ 749 triệu còn 679 triệu đồng, giảm 70 triệu đồng. Bản 2.0 Luxury từ 789 triệu còn 715 triệu đồng, giảm 74 triệu đồng. Ba bản Premium từ 829–869 triệu còn 750–789 triệu đồng, giảm 79–80 triệu đồng. Sang tháng 10, nhà sản xuất còn hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe này.

Mức giá này khiến CX-5 rẻ hơn cả một số mẫu SUV cỡ B bản cao.

Tiền Phong ghi nhận: Toyota Yaris Cross HEV sau ưu đãi 100% lệ phí trước bạ còn khoảng 658 triệu đồng; Mitsubishi Xforce bản Ultimate được hỗ trợ tối đa khoảng 72 triệu đồng, giá thực tế còn khoảng 648 triệu đồng. Cả hai con số đều cao hơn giá bản tiêu chuẩn của CX-5 hiện tại.

Mazda CX-5 thế hệ mới sắp có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Paultan.

Không phải đại lý nào cũng bán một giá

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Trí, không phải showroom nào cũng áp mức giảm sâu như trên. Phần lớn đại lý ở miền Bắc vẫn giữ giá thực tế khoảng 659–666 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, tức giảm 33–40 triệu đồng so với niêm yết. Người mua nên tham khảo nhiều showroom để so sánh trước khi quyết định, thay vì chốt ngay ở điểm bán đầu tiên.

Các đối thủ cùng cỡ cũng không đứng yên trong tháng 10. Mitsubishi Destinator được nhà phân phối hỗ trợ 50–100% lệ phí trước bạ. Ford Territory bổ sung ưu đãi cho bản Platinum, giảm 57 triệu đồng còn 859 triệu đồng, trong khi bản tiêu chuẩn vẫn ở mức 665 triệu đồng sau hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Động thái giảm giá mạnh được cho là nhằm xả kho khi CX-5 đang ở giai đoạn cuối vòng đời. Sức tiêu thụ của CX-5 vẫn dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C. Sau 8 tháng đầu năm, mẫu xe Nhật Bản đạt doanh số lũy kế 10.444 xe, bỏ khá xa các đối thủ phía sau như VinFast VF 7 (7.820 xe), Ford Territory (7.734 xe) và Mitsubishi Destinator (6.588 xe).