Diễn biến mới trong lĩnh vực xe điện toàn cầu

Mercedes-Benz EQS bước sang thế hệ mới

Mẫu sedan điện trứ danh EQS của Mercedes-Benz vừa có bản nâng cấp lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2021. Điểm nổi bật nhất trên EQS mới là hệ thống điện mới, cho nhiều cải tiến lớn mà nổi mật là phạm vi hoạt động lên tới 926 km (EQS 450+) - đưa EQS trở thành một trong những mẫu xe điện có phạm vi hoạt động dài nhất trên thị trường hiện nay.

Để đạt được mức cải thiện này, Mercedes-Benz nâng cấp hệ thống pin với dung lượng sử dụng tăng từ 118 kWh lên 122 kWh, đồng thời áp dụng công nghệ cell pin mới với anode silicon oxide kết hợp graphite, giúp tăng mật độ năng lượng mà không thay đổi kích thước.

Ngoại hình EQS mới khác biệt đáng kể so với phiên bản hiện hành. Ảnh: MB

EQS mới cũng chuyển sang nền tảng điện 800V. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, cho phép bổ sung khoảng 320 km quãng đường chỉ trong 10 phút. Ngay cả khi sử dụng trạm sạc 400V, hệ thống vẫn có thể chia pin thành hai phần để duy trì tốc độ sạc cao.

Một trong những công nghệ đáng chú ý khác là hệ thống lái điện tử “steer-by-wire” – lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe sản xuất của hãng xe Đức. Công nghệ này loại bỏ kết nối cơ học giữa vô-lăng và bánh xe, thay bằng tín hiệu điện tử.

Vô lăng lái điện tử là điểm nhấn trong nội thất xe mới. Ảnh: MB

Cháy lớn tại đại bản doanh BYD ở Thâm Quyến (Trung Quốc)

Ngày 14-4, hãng xe điện Trung Quốc BYD cho biết đã xảy ra một vụ cháy tại bãi đỗ xe trong khu sản xuất của BYD ở thành phố Thâm Quyến, song không có thương vong về người. Theo thông tin từ doanh nghiệp, vụ cháy xảy ra vào buổi sáng cùng ngày tại khu vực nhà để xe nhiều tầng, nơi tập trung các phương tiện thử nghiệm và xe đã qua sử dụng. Đám cháy sau đó đã được lực lượng chức năng khống chế.

Đại diện BYD cho biết khu vực xảy ra hỏa hoạn không phải là nơi lưu trữ xe thương mại đang lưu hành mà chủ yếu là các phương tiện thử nghiệm và xe đã loại bỏ. Đây được xem là yếu tố giúp hạn chế rủi ro lan rộng và giảm thiểu thiệt hại. Dù không gây thiệt hại về người, vụ việc vẫn thu hút sự chú ý của thị trường. Trong phiên giao dịch cùng ngày, cổ phiếu của BYD ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 0,6%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các sự cố liên quan tới nhà sản xuất xe điện lớn.



Đám cháy khổng lồ tại nhà để xe trong cơ sở sản xuất của BYD ở Thâm Quyến. Ảnh: CnEVPost

Hiện nguyên nhân vụ cháy chưa được công bố. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ sự cố. Theo các chuyên gia, các vụ cháy liên quan đến xe điện thường có đặc điểm khác biệt so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Pin lithium có thể khiến đám cháy kéo dài hơn và khó dập tắt hơn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát sau khi đã được kiểm soát.

Nissan sẽ "chuyển mình" nhờ công nghệ điện và AI trên xe mới

Ngày 14-4, Nissan cho biết sẽ trang bị hệ thống lái tự động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên khoảng 90% các mẫu xe trong tương lai, nhằm cải thiện sức cạnh tranh trong bối cảnh doanh số suy giảm. Theo kế hoạch, công nghệ lái tự động thế hệ mới sẽ được giới thiệu trước tiên trên mẫu minivan cỡ lớn Elgrand, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm nay và hoàn thiện vào cuối năm tài khóa 2027. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cấp công nghệ của hãng xe Nhật Bản.



Giám đốc điều hành Nissan Ivan Espinosa chia sẻ về chiến lược phát triển mới trong sự kiện tại Yokohama (Nhật Bản) ngày 14-4. Ảnh: Kyodo

Song song với đó, Nissan cũng đặt mục tiêu tái cơ cấu danh mục sản phẩm và thị trường toàn cầu. Đến năm tài khóa 2030, hãng kỳ vọng đạt doanh số 550.000 xe tại Nhật Bản, đồng thời đạt 1 triệu xe tại mỗi thị trường Mỹ và Trung Quốc. Trong năm tài khóa 2024, Nissan bán được 461.000 xe tại Nhật Bản, 1,3 triệu xe tại Bắc Mỹ (trong đó riêng Mỹ đạt 938.000 xe) và 697.000 xe tại Trung Quốc.



Để nâng cao hiệu quả sản phẩm, Nissan sẽ cắt giảm số lượng mẫu xe từ 56 xuống còn 45, tập trung phát triển ba dòng sản phẩm chủ lực, dự kiến chiếm hơn 80% tổng doanh số. Hiện, hãng đã có kế hoạch ra mắt các mẫu xe mới như phiên bản hybrid của X-Trail và bản thuần điện của Juke.

Honda đưa xe điện mới Super One tới Đông Nam Á

Honda vừa chính thức công bố kế hoạch mở bán Super-ONE thuộc phân khúc hatchback cỡ nhỏ, trong đó Đông Nam Á được ưu tiên hàng đầu. Dù là ô tô thuần điện, Super-ONE vẫn chú trọng vào niềm vui cầm lái đặc trưng của Honda. Với trọng lượng chỉ 1.090 kg, đây là một trong những mẫu xe điện nhẹ nhất trên thị trường, kết hợp cùng trọng tâm thấp hơn cả xe xăng cùng kích cỡ, mang lại khả năng phản hồi cực kỳ nhạy bén với thao tác của người lái.

Honda Super One phiên bản ý tưởng được trưng bày tại Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Linh

Để tối ưu cảm giác lái, Honda đã tích hợp hệ thống giả lập hộp số 7 cấp phối hợp cùng công nghệ Kiểm soát Âm thanh Chủ động (Active Sound Control). Hệ thống này tạo ra tiếng động cơ ảo đầy uy lực và cảm giác sang số sắc sảo, khiến người lái có cảm giác như đang điều khiển một chiếc xe thể thao xăng truyền thống. Thậm chí, người lái còn có thể sang số thông qua lẫy chuyển số trên vô lăng khi ở chế độ BOOST.

Xe sử dụng bộ pin khoảng 29 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 206 km. Đây là con số được tính toán phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị mỗi ngày.

Hyundai ra mắt dải sản phẩm Ioniq dành riêng cho Trung Quốc

Hãng xe Hàn Quốc vừa giới thiệu hai mẫu xe điện ý tưởng thuộc thương hiệu Ioniq tới thị trường Trung Quốc. Hai mẫu xe mang tên Venus (sedan) và Earth (SUV) được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, dự kiến ra mắt chính thức tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Hyundai định vị lại thương hiệu Ioniq tại Trung Quốc theo hướng không chỉ là dòng sản phẩm, mà còn là một hệ sinh thái di chuyển phù hợp với thị hiếu địa phương.

Bộ đôi xe ý tưởng IONIQ mới của Hyundai dành cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: Hyundai

Trong đó, Venus concept hướng tới phong cách thể thao, khí động học với thiết kế thân xe liền mạch, mái kính toàn cảnh và nhiều chi tiết mang tính tương lai. Earth concept mang dáng dấp SUV mạnh mẽ, với các chi tiết góc cạnh, gầm cao và nhiều yếu tố thiết kế phục vụ khả năng vận hành đa địa hình.

Bên cạnh yếu tố thiết kế, Hyundai cũng hé lộ kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa tại Trung Quốc, không chỉ bao gồm xe thuần điện mà còn có các dòng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) và hybrid sạc ngoài (PHEV). Các mẫu EREV đầu tiên dự kiến được sản xuất từ cuối năm 2026 và bàn giao tới khách hàng từ năm 2027.

Động thái mới cho thấy Hyundai đang tăng tốc trong cuộc cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc – nơi các hãng xe nội địa đang chiếm ưu thế mạnh mẽ trong lĩnh vực xe điện.