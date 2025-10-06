Diễn biến mới nhất vụ MC thời tiết đài MBC tự tử

Sau 27 ngày tuyệt thực, mẹ của cố MC thời tiết Đài MBC - bà Jang Yeon Mi - đã dừng tuyệt thực sau khi đạt được thỏa thuận với phía MBC.

Osen đưa tin theo thông báo từ tổ chức dân sự, vào ngày 5/10, hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Qua đó, bà Jang Yeon Mi sẽ ngừng tuyệt thực và nhập viện tại bệnh viện ở quận Jungnang, Seoul để điều trị. Cùng với đó, MBC cho biết tổ chức họp báo xin lỗi vào ngày 15/10, với sự tham gia của gia đình nạn nhân. Việc bồi thường cho gia đình nạn nhân sẽ được thỏa thuận riêng.

MC thời tiết đài MBC Oh Yoanna chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi 28.

Trong buổi họp báo, MBC công bố lời xin lỗi chính thức, trao tặng thẻ nhân viên danh dự cho cố MC Oh Yoanna và cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa tái diễn. Ngoài ra, không gian tưởng niệm tại trụ sở MBC ở Sangam-dong sẽ được duy trì đến ngày 15/9 năm sau, tròn hai năm ngày mất của cô.

Oh Yoanna qua đời vào ngày 15/9/2024, hưởng dương 28 tuổi. Thông tin về cái chết của cô chỉ được tiết lộ sau đó gần ba tháng, vào ngày 10/12/2024, khiến công chúng bàng hoàng. Đầu năm 2025, dư luận dậy sóng khi xuất hiện lời tố cáo rằng Oh Yoanna từng bị hai đồng nghiệp cùng làm phát thanh viên thời tiết bắt nạt tại nơi làm việc.

Trong điện thoại của cô, cảnh sát tìm thấy bức thư tuyệt mệnh dài 17 trang, trong đó nêu rõ cô từng bị bắt nạt tại công sở.

Sau khi vụ việc được tiết lộ, Bộ Lao động Hàn Quốc đã tiến hành đợt thanh tra đặc biệt đối với MBC.

Trước làn sóng phẫn nộ, MBC ngày 31/1 thông báo sẽ thành lập Ủy ban điều tra sự thật độc lập, do một chuyên gia bên ngoài làm điều hành, để làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết. Ủy ban được ra mắt vào ngày 3/2. Sau quá trình điều tra, Bộ Lao động Hàn Quốc vào ngày 19/5 kết luận rằng “đã có hành vi quấy rối tại nơi làm việc đối với cố MC Oh Yoanna”.

Tuy nhiên, do cô không được công nhận là người lao động theo luật, nên MBC không thể bị truy tố theo Luật Tiêu chuẩn Lao động. MBC khi đó cho biết: “Chúng tôi coi kết luận từ Bộ Lao động là cảnh báo nghiêm khắc. MBC sẽ đặt việc phòng ngừa tái diễn, cải thiện văn hóa tổ chức và tuân thủ luật lao động lên hàng đầu trong công tác quản trị”.

Đài MBC cho biết sẽ tổ chức họp báo, xin lỗi gia đình cố MC và công chúng về vụ việc.

Đến dịp giỗ đầu ngày 15/9, MBC tuyên bố xóa bỏ chế độ phát thanh viên thời tiết tự do (freelancer), đồng thời thiết lập hệ thống mới, được tuyển dụng vào biên chế là chuyên gia khí tượng - khí hậu. Vị trí này không chỉ thực hiện công việc dẫn bản tin thời tiết mà còn đảm nhiệm tác nghiệp, xuất hiện trên sóng và sản xuất nội dung chuyên sâu về khí tượng - khí hậu.

MBC cho biết thêm đợt tuyển dụng công khai đầu tiên cho vị trí này sẽ được tổ chức cuối năm nay hoặc đầu năm 2026, với điều kiện ứng tuyển gồm: tốt nghiệp các ngành khí tượng, khí hậu hoặc môi trường, có chứng chỉ chuyên ngành liên quan, hoặc có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm trong lĩnh vực tương tự. Ngoài ra, các phát thanh viên thời tiết tự do hiện tại cũng có thể nộp đơn.

“Chúng tôi tưởng nhớ Oh Yoanna nhân dịp giỗ đầu của cô, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình. Nếu các bên liên quan trong vụ kiện dân sự đạt được thỏa thuận, MBC sẽ công khai toàn bộ kết quả điều tra sự thật của Ủy ban”, MBC chia sẻ.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân và các tổ chức dân sự đã kịch liệt phản đối tuyên bố của MBC, cho rằng đây là hành động “giết chết Oh Yoanna lần thứ hai”. Họ lên án: “Thông cáo của MBC hoàn toàn phủ nhận tư cách người lao động của Oh Yoanna. Người mẹ tuyệt thực không phải để khiến đồng nghiệp của con gái bị sa thải, mà là để chấm dứt bất công và đảm bảo công việc chính thức cho các phát thanh viên thời tiết, để không còn ai phải chịu cảnh như Oh Yoanna nữa”.