CNN dẫn lời giới chức Ireland và Pháp cho biết trong tuần qua có sự xuất hiện của những chiếc máy bay không người lái (UAV) chưa rõ nguồn gốc ở ngoài khơi vùng biển nước họ - nối dài chuỗi vụ xâm nhập bí ẩn đã khiến nhiều quốc gia châu Âu báo động.

Nhiều chiếc UAV lạ được ghi nhận bay ngoài khơi vịnh Dublin tối 1-12 (giờ địa phương), đúng thời điểm chuyên cơ chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chuẩn bị hạ cánh khi sang thăm chính thức Ireland.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và phu nhân của ông rời máy bay tại sân bay Dublin - Ireland hôm 1-12.

Dù không để lại hậu quả, lực lượng an ninh Ireland đã kích hoạt quy trình bảo vệ, đồng thời chuyển hồ sơ cho đơn vị điều tra đặc biệt phối hợp cùng quân đội và các đối tác an ninh quốc tế làm rõ.

Chỉ 4 ngày sau cũng xuất hiện nhiều UAV lạ đang áp sát căn cứ hải quân Ile Longue trên bờ Đại Tây Dương của Pháp. Khu vực này vốn là nơi đóng các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân của Paris.

Các công tố viên Pháp cho biết lực lượng lính thủy đánh bộ đã sử dụng thiết bị gây nhiễu để xua đuổi nhưng không bắn hạ được chiếc UAV nào. Chưa có thông tin về nguồn gốc hay danh tính người điều khiển nó.

Hai vụ việc trên mới chỉ là phần nổi của chuỗi nhiều vụ xâm nhập bằng UAV xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Âu kể từ tháng 9 đến nay.

Một số UAV không rõ xuất xứ từng buộc ngành hàng không dân dụng phải tạm ngừng hoạt động, số khác bay sát căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Điều này khiến các nước trong khu vực liên tục nâng mức cảnh báo an ninh.

Pháp đang mở cuộc điều tra quy mô để xác định nguồn gốc của những chiếc UAV lạ bay trên khu vực đóng tàu ngầm hạt nhân của họ hôm 5-12. Ảnh: Bộ quốc phòng Pháp.

Các quan chức châu Âu "có sự nghi ngờ nhất định" bên đứng sau của những hoạt động này song họ chưa thu được bất kỳ thiết bị nào để chứng minh.

Lo ngại càng tăng khi nhiều vụ xâm nhập được ghi nhận gần bờ biển các nước vùng Baltic và khu vực trọng yếu của châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin tuyên bố đang mở cuộc điều tra quy mô để tiến hành làm rõ về các vụ UAV lạ xâm nhập.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu gọi loạt sự cố là dạng "chiến tranh hỗn hợp", cảnh báo mối đe dọa an ninh ngày càng phức tạp mà châu Âu phải đối mặt.







