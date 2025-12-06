Nga và Ukraine không kích ồ ạt, chiến đấu cơ Ba Lan xuất kích trong đêm

Không quân Ukraine báo cáo trong đêm ngày 5, rạng sáng 6/12, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 704 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 653 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 51 tên lửa các loại (3 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 34 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K/Kalibr, 14 tên lửa đạn đạo Iskander-M).

Tính đến 10h ngày 6/12, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 615 mục tiêu, trong đó bao gồm 585 UAV và 30 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết tên lửa và 60 máy bay không người lái nhắm trúng vào 29 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Hỏa hoạn lớn xảy ra ở Kiev sau cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo, đã đánh chặn và phá hủy 116 máy bay không người lái do Ukraine phóng đi. Theo cơ quan này, số lượng máy bay không người lái bị bắn hạ nhiều nhất là 29 chiếc ở vùng Ryazan, 27 chiếc bị phá hủy ở vùng Voronezh, 23 chiếc ở vùng Bryansk và 21 chiếc ở vùng Belgorod. Ngoài ra, 6 máy bay không người lái bị đánh chặn trên vùng Tver, 3 chiếc ở tỉnh Kursk và Lipetsk, 2 chiếc ở Tambov, 2 chiếc ở Tula và Oryol...



Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cùng các đồng minh đã điều động máy bay quân sự, đặt hệ thống phòng không mặt đất vào tình trạng báo động.

"Bộ Chỉ huy tác chiến đã kích hoạt mọi lực lượng và nguồn lực sẵn có theo đúng các quy trình đã thiết lập. Máy bay chiến đấu đã được triển khai, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và thiết bị trinh sát radar được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất", Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết.

Cơ quan này lưu ý, các bước được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình hiện tại và các lực lượng cùng phương tiện vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.