Điểm nóng xung đột ngày 7-9: Máy bay Nga gặp sự cố trong lúc tấn công

Sự cố trên được cho là xảy ra trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào Ukraine đêm 2 và 3-9.

Theo Militarnyi, trích dẫn kênh Telegram Dossier Spy, máy bay ném bom Tu-160 Ivan Yarygin (số hiệu đuôi 04) không thể phóng tên lửa do trục trặc ở cơ chế phóng.

Một chiếc Tu-160 khác, Alexey Plokhov (số hiệu đuôi 16), đã bị sét đánh trong khi làm nhiệm vụ, làm hỏng kính buồng lái và buộc phi hành đoàn phải hủy bỏ chuyến bay và quay trở lại căn cứ.

Máy bay Tu-160 Ivan Yargin. Ảnh: RecoMonkey

Máy bay thứ 3, không rõ loại, được cho là không thể cất cánh từ Căn cứ Không quân Engels. Nguyên nhân sự cố vẫn chưa được xác định.

Trước đó, có thông tin cho rằng Ukraine dường như đã tích hợp bộ bom lượn tự phát triển - được gọi là KAB - vào máy bay chiến đấu MiG-29, vốn vẫn là xương sống của không quân nước này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đầu tháng 9 cho biết quân đội nước này đã chiếm được "khoảng một nửa" TP Kupiansk ở vùng Kharkiv, Đông Bắc Ukraine nhưng quân đội Ukraine phủ nhận.

Kupiansk là trọng tâm của nhiều tháng tăng cường hoạt động quân sự và giao tranh ác liệt của Nga. Quân đội Nga đã chiếm được thành phố này vào những tuần đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2-2022 và lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố vào cuối năm đó. Phần lớn thành phố đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 3-9 công bố một đoạn video quay bằng máy bay không người lái cho thấy một người lính cầm cờ Nga đứng trên một con đường trong thành phố. Trong ứng dụng nhắn tin Telegram, Quân đoàn 10 của Ukraine đã mô tả thông tin của Nga là một màn tuyên truyền dàn dựng.

Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch chính thức của Ukraine cho biết bất kỳ thông tin nào cho rằng lực lượng Nga đã tiến vào Kupiansk đều là sai sự thật và chỉ là một chiêu trò tuyên truyền.