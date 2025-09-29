Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Alexander Dobrindt ngày 27-9 thông báo kế hoạch sửa đổi luật an ninh hàng không. Đề xuất mới sẽ cho phép quân đội Đức tham gia chính thức vào nhiệm vụ phòng thủ máy bay không người lái, trong đó có quyền bắn hạ thiết bị thù địch.

Phát biểu tại Berlin, ông Dobrindt mô tả sự gia tăng đột biến các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái tại Đức và các nước láng giềng là một phần của "mối đe dọa hỗn hợp liên tục", trải rộng từ các thiết bị thương mại nhỏ cho đến những bầy đàn UAV phối hợp.

"Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang giữa mối đe dọa từ máy bay không người lái và hệ thống phòng thủ" - Politico dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, đồng thời nhấn mạnh - "Đây là cuộc đua mà chúng ta không thể để thua".

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt mô tả sự gia tăng đột biến các cuộc xâm nhập UAV gần đây trên bầu trời Đức và các nước láng giềng là một phần của "mối đe dọa hỗn hợp liên tục". Ảnh: EPA

Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái ở Đan Mạch và miền Bắc Đức.

Nhiều sân bay, căn cứ quân sự tại Đan Mạch đã ghi nhận máy bay không người lái xuất hiện trong những ngày gần đây. Đầu tuần này, sân bay chính của Copenhagen phải đóng cửa nhiều giờ sau khi phát hiện máy bay không người lái lớn lượn trên không phận hạn chế.

Đề xuất của ông Dobrindt gồm 2 trụ cột, bao gồm việc thành lập trung tâm phòng thủ máy bay không người lái quốc gia để huy động nguồn lực từ cảnh sát và quân đội Đức.

Trung tâm này sẽ thúc đẩy các dự án nghiên cứu và phối hợp phát triển công nghệ mới để đánh chặn - từ hệ thống gây nhiễu, chiếm quyền điều khiển cho đến biện pháp "máy bay không người lái đối phó máy bay không người lái".

Trụ cột thứ hai là sửa đổi Luật An ninh hàng không năm 2005, cho phép quân đội tham gia hỗ trợ dân sự khi năng lực cảnh sát không đủ.

"Điều này đương nhiên bao gồm cả việc bắn hạ máy bay không người lái" - ông Dobrindt nêu rõ.

Khung pháp lý hiện nay của Đức chỉ cho phép cảnh sát sử dụng hạn chế các biện pháp gây nhiễu tín hiệu hoặc lưới bắt nên còn nhiều lỗ hổng trước các loại máy bay không người lái cỡ lớn hoặc mang tính quân sự.

Tuy nhiên, việc mở rộng quyền hạn của quân đội trong không phận nội địa cũng làm dấy lên những câu hỏi pháp lý. Hiến pháp Đức cấm quân đội tham gia các nhiệm vụ an ninh thường nhật trong nước, chỉ cho phép triển khai trong các tình huống cứu trợ thảm họa khi được dân sự yêu cầu.

"Bản dự thảo sửa đổi sẽ được trình lên Quốc hội Đức để xem xét vào mùa thu năm nay" – ông Dobrindt lưu ý.