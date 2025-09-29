Chấn động Trung Quốc: 5 máy đếm tiền ‘sập nguồn’ vì bức tường tiền trong nhà quan tham

Trang Jimu News (Trung Quốc) đưa tin, vào tháng 1/2023, khi bộ phim tài liệu chống tham nhũng "Trung thành và Phản bội" của tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được phát sóng, một cảnh tượng đã khiến người xem phải nín thở: bức tường gác mái của một biệt thự ở ngoại ô thành phố Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam) bị đục tung, để lộ những cọc tiền 100 nhân dân tệ (RMB) trông như gạch.

Nhân viên ngân hàng đã mang tới 5 máy đếm tiền và mất 5 tiếng để đếm, cuối cùng xác nhận hơn 12 triệu RMB tiền mặt (tương đương 41,4 tỷ VNĐ vào năm 2023) được giấu trong tường.

Chủ sở hữu của biệt thự là Phó Quốc Bình – cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Tương Đàm.

Phó Quốc Bình – cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: Hongxing News

Sự nghiệp suôn sẻ ít người cùng tuổi sánh bằng

Trở lại năm 1990, Phó Quốc Bình, 20 tuổi, đã gia nhập Công ty Khí đốt Tương Đàm với tư cách là một cán bộ bình thường. Nhờ sự siêng năng và năng lực, Phó được thăng chức làm Chánh Văn phòng Cục Quản lý Đô thị Tương Đàm ở tuổi 30.

Mới qua tuổi 40, Phó đã trở thành Phó Bí thư Huyện ủy Tương Đàm, một sự nghiệp suôn sẻ đến mức những người tầm tuổi đó khó có thể sánh bằng. Năm 2016, ở tuổi 46, ông ta nắm quyền Bí thư Huyện ủy Tương Đàm, trở thành quan chức đứng đầu một địa phương.

Tuy nhiên, vòng xoáy quyền lực lại là nơi sản sinh tham nhũng. Vào năm 2004, khi đang giữ chức Phó quận trưởng Quận Vũ Hồ (thành phố Tương Đàm), Phó Quốc Bình lần đầu tiên “tay nhúng chàm”.

Trong 18 năm sau đó, từ khi đảm nhiệm chức Phó trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao cho đến Bí thư Huyện ủy Tương Đàm, Phó Quốc Bình đã lợi dụng chức vụ của mình, bao gồm cả việc ký kết hợp đồng dự án và mua sắm trang thiết bị, để tạo nên một mạng lưới rộng lớn các giao dịch "quyền đổi tiền".

Các doanh nghiệp bất động sản đã chuyển lợi nhuận thông qua các phương thức bí mật như "phong bao lì xì" và "lãi suất cho vay", thậm chí còn chất hàng thùng rượu Mao Đài vào thẳng gara trong nhà Phó.

"Kho báu" của một quan tham

Khi số tài sản tham nhũng ngày càng nhiều, Phó Quốc Bình đã bí mật xây một biệt thự ở ngoại ô Tương Đàm để làm chỗ chứa.

Khi các điều tra viên ập vào, họ thấy bằng chứng phạm tội của ông ta ở khắp mọi nơi: thuốc lá và rượu cao cấp chất đống từ sàn đến trần nhà, và nhiều thùng rượu Mao Đài chưa mở xếp thành một bức tường thấp ở góc nhà. Sau khi kiểm kê, tổng số thùng rượu Mao Đài vượt quá 230 thùng, cần phải dùng xe tải để vận chuyển. Giả sử mỗi thùng chứa 6 chai với giá 2.000 RMB/thùng, tổng giá trị vượt quá 3 triệu RMB (10,4 tỷ VNĐ).

Sau khi kiểm kê, tổng số thùng rượu Mao Đài trong nhà Phó Quốc Bình vượt quá 230 thùng, cần phải dùng xe tải để vận chuyển. Ảnh chụp màn hình bộ phim tài liệu "Trung thành và Phản bội"

Việc Phó Quốc Bình giấu tiền thậm chí còn khó tin hơn. Để trốn tránh pháp luật, Phó đã tự biến mình thành "thợ xây", mỗi lần nhận được một khoản “tiền bẩn” ông ta lại đục tường trong biệt thự, nhét tiền vào rồi trát lại. Khi tần suất những hành động này tăng lên, bức tường áp mái của căn nhà trở nên loang lổ như tấm vải "vá chằng vá đụp".

Mỗi lần nhận được một khoản “tiền bẩn”, Phó Quốc Bình lại đục tường trong biệt thự, nhét tiền vào rồi trát lại. Ảnh chụp màn hình bộ phim tài liệu "Trung thành và Phản bội"

Vào thời điểm vụ việc bị phát hiện, "bức tường tiền" này đã cất giấu hơn 12 triệu RMB tiền mặt. Máy đếm tiền đã bị quá tải do hoạt động liên tục, khiến nhân viên ngân hàng cũng phải luân phiên đếm tay.

"Bức tường tiền" trong nhà Phó Quốc Bình đã cất giấu hơn 12 triệu RMB tiền mặt. Ảnh chụp màn hình bộ phim tài liệu "Trung thành và Phản bội"

Sự sụp đổ của một kẻ tuyên bố "hạ cánh an toàn"

Năm 2022, cảm thấy nguy hiểm, Phó Quốc Bình đột ngột từ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Tương Đàm, cố gắng trốn tránh điều tra bằng cách tuyên bố "hạ cánh an toàn".

Chỉ hai tuần sau khi Phó từ chức, một tổ điều tra từ Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật tỉnh Hồ Nam đã xuất hiện trước mặt ông ta. Vị quan chức từng rất oai phong này đã suy sụp trước những bằng chứng không thể chối cãi.

Kết quả điều tra cho thấy số tiền bất chính khổng lồ liên quan tới Phó Quốc Bình: 7,498 triệu RMB (25,85 tỷ VNĐ) tiền hối lộ đã được Phó nhận trong hơn 18 năm. Hơn nữa, người ta còn phát hiện ông ta đã nhận phong bì và quà trị giá lên đến 11,755 triệu RMB (40,6 tỷ VNĐ) và 10.000 đô la Hồng Kông (29,5 triệu VNĐ) từ 112 cá nhân.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là, với tư cách là bí thư huyện ủy, Phó Quốc Bình đã đi đầu trong việc nhận hối lộ, góp phần vào việc phổ biến tham nhũng trong giới quan chức huyện Tương Đàm và làm suy thoái nghiêm trọng môi trường chính trị tại địa phương.

Tháng 2/2023, Viện Kiểm sát tỉnh Hồ Nam chính thức bắt giữ Phó Quốc Bình với cáo buộc nhận hối lộ.

Phó Quốc Bình hối hận khóc nức nở trước ống kính máy quay trong bộ phim tài liệu tài liệu "Trung thành và Phản bội". Ảnh chụp màn hình bộ phim tài liệu "Trung thành và Phản bội"

"Tôi đã không tôn trọng tổ chức, luật pháp hay quyền lực... Thật không đáng, thật sự không đáng...", Phó Quốc Bình hối hận khóc nức nở trước ống kính máy quay.

