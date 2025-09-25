Đột kích biệt thự của quan chức biên phòng Campuchia: Lộ kho hàng cấm Thái Lan giữa căng thẳng biên giới

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 25/9 đưa tin, Trung tá Pov Rithy - Phó Cảnh sát trưởng Tiểu đoàn bảo vệ biên giới trên bộ 891 ở tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia - đã bị đình chỉ công tác vì cáo buộc tham nhũng.

Ông này bị cáo buộc cho phép các thương nhân người Thái ở Campuchia tiếp tục nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan trong bối cảnh chính quyền Campuchia ra lệnh cấm nhập khẩu hàng Thái và biên giới giữa hai nước đang đóng cửa.

Một chỉ thị ngày 23/9 từ Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Campuchia cho biết rằng Trung tá Rithy đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ lực lượng chức năng điều tra.

Trung tá Pov Rithy - Phó Cảnh sát trưởng Tiểu đoàn bảo vệ biên giới trên bộ 891 ở tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia - bị đình chỉ công tác vì cáo buộc tham nhũng. Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia

Thiếu tá Keo Piseth - Phó Tư lệnh Quân cảnh thành phố Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey - cho biết hôm qua (24/9) rằng một cuộc đột kích vào ngày 17/9 vào biệt thự của Trung tá Rithy ở xã Phsar Kandal tại thành phố Poipet đã phát hiện ra một kho hàng cấm Thái Lan.

Ông Piseth cho biết nước hoa nhập khẩu được giấu tại biệt thự nhằm mục đích bán lại cho khách hàng ở Phnom Penh.

"Việc nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan vào Campuchia đã bị cấm vì xung đột biên giới. Biên giới cũng bị đóng cửa ở cả hai phía", ông nói.

Thiếu tá Piseth cho biết Trung tá Rithy không có ở nhà trong cuộc đột kích, và cuối cùng lực lượng chức năng đã tịch thu 55 hộp nước hoa và hai xe ô tô.

Touch Sokkhak - phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia - cho biết các nhà chức trách cũng đang điều tra Thiếu tá Pov Ratana - con trai của Trung tá Rithy - và các nhân viên của Trạm kiểm soát bảo vệ biên giới trên bộ ở quận Maila thuộc tỉnh Banteay Meanchey vì bị cáo buộc đưa 13 người lao động Campuchia vượt biên trái phép để làm việc ở Thái Lan vào ngày 20/9.

13 người cả nam lẫn nữ này sau đó đã bị chính quyền Thái Lan bắt giữ tại huyện Aranya Pratheth thuộc tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan cùng ngày, ông Sokkhak nói thêm.