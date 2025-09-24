Khmer Times: Ra thông điệp cứng rắn "Campuchia không cầu xin Thái Lan mở lại biên giới", ông Hun Sen chỉ rõ 1 lợi ích

Tờ Khmer Times đưa tin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen vào tối 23/9 cho biết Campuchia sẽ không yêu cầu Thái Lan mở lại biên giới đã bị quân đội Thái Lan đơn phương đóng cửa trong hơn 3 tháng qua, đồng thời nhấn mạnh rằng lập trường của Campuchia sẽ không thay đổi bất kể thời gian đóng cửa biên giới kéo dài bao lâu.

Cửa khẩu biên giới Campuchia - Thái Lan nhìn từ phía Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Hun Sen cho biết mặc dù ông không muốn nói nhiều về xung đột Campuchia-Thái Lan - hiện đang trong thời gian ngừng bắn để tránh thêm thương vong cũng như thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng - nhưng ông muốn làm rõ vấn đề về trạm kiểm soát biên giới.

“Kể từ khi quân đội Thái Lan đơn phương đóng cửa biên giới, Campuchia chưa bao giờ yêu cầu Thái Lan mở lại biên giới”, ông viết.

“Chúng tôi chỉ thông báo với phía Thái Lan rằng vì Thái Lan đã đóng cửa, Thái Lan phải mở cửa trở lại, không cần đàm phán với Campuchia. Một khi Thái Lan mở cửa trở lại, Campuchia sẽ làm theo 5 tiếng sau đó.”

Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh rằng lập trường này sẽ không thay đổi và Campuchia sẽ không hạ mình cầu xin Thái Lan. "Ngay cả khi Thái Lan đóng cửa biên giới trong 100 năm, Campuchia cũng sẽ không diệt vong", ông tuyên bố.

Ông Hun Sen cho biết thêm rằng việc đóng cửa biên giới thậm chí còn mang lại lợi ích vì nó làm giảm lượng hàng nhập khẩu từ Thái Lan và khuyến khích sự phát triển của các sản phẩm nội địa Campuchia.

“Nhờ lệnh đóng cửa đơn phương này, hàng hóa sản xuất tại Campuchia đã phát triển mạnh mẽ. Người dân chúng tôi, những người yêu nước, đang ủng hộ các sản phẩm địa phương, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn”, ông viết.

Ông Hun Sen lưu ý rằng trong hơn 3 tháng không có hàng nhập khẩu từ Thái Lan, thị trường Campuchia vẫn ổn định, nguồn cung dồi dào và lạm phát thấp. Ông cho biết, nhìn chung, công tác quản lý kinh tế vĩ mô đã có hiệu quả.

Để giải quyết mối quan ngại của Nhật Bản về hoạt động thương mại xuyên biên giới, ông Hun Sen giải thích rằng mặc dù Nhật Bản - nước đầu tư vào cả Campuchia và Thái Lan - đã yêu cầu tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới, nhưng Nhật Bản nên thảo luận vấn đề này với phía Thái Lan vì Campuchia đã chấp thuận yêu cầu.

Ông Hun Sen kết luận bằng cách kêu gọi người dân Campuchia hãy kiên nhẫn.

“Xin hãy để Chính phủ Hoàng gia tiếp tục giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Chúng ta không thể chấm dứt chiến tranh bằng chiến tranh”, ông nói.