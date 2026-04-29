Điểm nóng xung đột ngày 29-4: NATO lên đối sách giữa chiến sự ở Iran

Xuân Mai |

Tính sát thương cao của UAV và tên lửa tầm thấp trong cuộc xung đột ở Iran, và trước đó là ở Ukraine, buộc NATO tăng cường giám sát trên không.

Theo Breaking Defense, Đô đốc Pierre Vandier, Tư lệnh tối cao Lực lượng Chuyển đổi của NATO (ACT), đầu tháng 4 cho biết NATO đang xem xét lại toàn bộ phạm vi giám sát và phòng thủ, bao gồm giám sát không phận tích hợp, hệ thống chỉ huy, kiểm soát và phòng không.

Đây là những yếu tố hiện đóng vai trò quan trọng đối với một cuộc chiến kéo dài hơn là chỉ dựa vào số lượng tên lửa.

NATO nâng mức phòng thủ giữa xung đột Iran - Ảnh 1.

Một máy bay E-3A AWACS của NATO bay song song với một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Ảnh: Lực lượng vũ trang Đức

Quan chức này chỉ ra chương trình Giám sát và Kiểm soát Liên quân Đồng minh (AFSC) đang triển khai là một yếu tố then chốt trong việc tăng cường các khả năng đó. Dự án này nhằm thay thế các máy bay cảnh báo và kiểm soát trên không (AWACS) Boeing E-3A đã lỗi thời của liên minh, vốn đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1980 và sắp hết hạn sử dụng.

Ông Vandier cũng nhấn mạnh thế hệ AWACS tiếp theo sẽ không chỉ là một dòng máy bay đơn lẻ, mà là một "hệ thống của các hệ thống". NATO muốn thoát khỏi việc phụ thuộc vào một loại khí tài duy nhất để hướng tới xây dựng mạng lưới giám sát đa miền, được kết nối từ nhiều hệ thống chỉ huy và kiểm soát cũng như tình báo khác nhau.

Ông Vandier nói thêm hệ thống mới sẽ tận dụng các thành phần từ không gian, trên không, trên mặt đất và cảm biến radar cải tiến, điều này sẽ khiến việc tiêu diệt chúng trở nên rất khó khăn.

Đại tá Martin L. O’Donnell, người phát ngôn của NATO tại khu vực châu Âu hồi tháng 3 cũng xác nhận liên minh này đã nâng cao trạng thái sẵn sàng phòng thủ tên lửa đạn đạo trên toàn khối.

Theo Kyiv Post, động thái này nhằm ứng phó với tình hình bất ổn đang lan rộng từ Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã châm ngòi cho các cuộc tấn công trả đũa từ Tehran, nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ cũng như cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Vùng Vịnh.

NATO nâng mức phòng thủ giữa xung đột Iran - Ảnh 2.

Ông Alexus G. Grynkewich, hiện là Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu. Ảnh: EU Debates

Đại tá Martin L. O’Donnell lấy việc NATO đánh chặn thành công một quả tên lửa phóng từ Iran hướng vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ hôm 4-3 làm minh chứng cho sự hiệu quả của hệ thống phòng không liên minh.

Tại một cuộc họp của NATO sau đó, ông nhấn mạnh NATO đã thực thi hoàn hảo các quy trình phòng thủ tên lửa đạn đạo của mình.

Người phát ngôn của NATO tại khu vực châu Âu nói thêm: "Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, các binh sĩ NATO đã phát hiện ra mối đe dọa đối với các nước đồng minh là một quả tên lửa đạn đạo, xác nhận quỹ đạo bay, báo động cho các hệ thống phòng thủ tên lửa trên bộ và trên biển, đồng thời phóng tên lửa đánh chặn để tiêu diệt mối đe dọa, bảo vệ lãnh thổ và người dân của chúng ta. Đó mới là sức mạnh thực sự!".

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

