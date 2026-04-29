Hãng thông tấn Reuters đưa tin, vào ngày 28/4, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống, gần như hoàn toàn theo đường lối đảng phái, về một biện pháp thủ tục nhằm chặn một nghị quyết về quyền lực chiến tranh, vì các thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump lập luận rằng không có hành động thù địch nào của Mỹ nhắm vào Cuba.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott của bang Florida - người đã đưa ra ý kiến phản đối khiến nghị quyết bị đình chỉ - cho biết một cuộc bỏ phiếu về quyền lực chiến tranh là không phù hợp vì Tổng thống Trump chưa triển khai quân đội.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine của bang Virginia - một trong những người bảo trợ chính cho nghị quyết trên - đã lập luận rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển nhiên liệu đến Cuba cấu thành hành động quân sự.

“Nếu bất kỳ ai làm với Mỹ những gì chúng ta đang làm với Cuba, chúng ta chắc chắn sẽ coi đó là hành động chiến tranh”, Thượng nghị sĩ Kaine nói trong bài phát biểu trước Thượng viện Mỹ trước cuộc bỏ phiếu.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ và Thư viện Quốc hội tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, dưới thời Tổng thống Trump, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền ngoài khơi Venezuela và đột kích thủ đô Caracas để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro; và cùng với Israel tiến hành chiến dịch quân sự Epic Fury (tạm dịch: "Cuồng nộ") nhắm vào Iran kể từ ngày 28/2, tất cả đều không có sự cho phép của Quốc hội Mỹ.

Ông Trump từng cho biết: “Cuba là mục tiêu tiếp theo”, nhưng không nói rõ kế hoạch của mình đối với quốc đảo này.

Đảng Dân chủ đã nhiều lần thất bại tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong việc buộc Tổng thống Trump phải có sự cho phép của Quốc hội nước này trước khi triển khai các hành động quân sự.

Các thành viên đảng Cộng hòa của ông Trump - những người nắm giữ đa số sít sao ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ - hầu như đã nhất trí bỏ phiếu chống lại các nghị quyết như vậy, cáo buộc đảng Dân chủ sử dụng đạo luật quyền lực chiến tranh để cố gắng làm suy yếu Tổng thống Trump.

Mặc dù Hiến pháp Mỹ quy định Quốc hội có quyền tuyên chiến, chứ không phải Tổng thống, nhưng điều khoản này không áp dụng cho các hành động quân sự ngắn hạn hoặc để đối phó với mối đe dọa tức thời.

Nhà Trắng cho rằng hành động của Tổng thống Trump nằm trong quyền hạn và nghĩa vụ của ông với tư cách là Tổng tư lệnh để bảo vệ nước Mỹ.