Điểm nóng xung đột ngày 23-5: Đối đầu Iran, Mỹ thiệt hại nặng dàn UAV chủ lực

Không chỉ Iran chịu thiệt hại nặng, Mỹ cũng mất hàng chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong chiến sự Trung Đông.

Bloomberg dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết Washington đã mất khoảng 30 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, bao gồm các thiết bị bị bắn hạ, phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng đến mức phải loại biên, với tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỉ USD.

Trong số này, nhiều chiếc bị lực lượng Iran bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ trên không, số khác bị phá hủy dưới đất do các cuộc tấn công tên lửa hoặc gặp sự cố ngoài ý muốn.

Tổng giá trị tổn thất nói trên tương đương gần 20% số lượng MQ-9 Reaper mà Lầu Năm Góc sở hữu trước khi chiến sự nổ ra.

Bloomberg cho rằng mức thiệt hại này phản ánh áp lực đáng kể đối với năng lực tác chiến không người lái của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Mỹ thiệt hại gần 1 tỉ USD UAV trong chiến sự Iran - Ảnh 1.

MQ-9A Reaper – dòng UAV quân sự có giá khoảng 30 triệu USD/chiếc. Ảnh: Wikimediacommons

Trước đó, một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố hồi đầu tháng cũng cho biết Mỹ đã mất 24 chiếc MQ-9 Reaper trong các cuộc tấn công từ phía Iran.

Báo cáo này đồng thời thống kê ít nhất 42 máy bay quân sự Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại kể từ khi chiến sự bùng phát.

MQ-9 Reaper là dòng UAV tấn công – trinh sát chủ lực của Mỹ, với chi phí chế tạo khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc.

Dòng UAV này được trang bị các cảm biến công suất cao, hệ thống camera hiện đại phục vụ trinh sát, giám sát mục tiêu và có khả năng mang theo các loại vũ khí như tên lửa Hellfire hoặc bom dẫn đường chính xác Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Ở một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) – đơn vị phụ trách các chiến dịch quân sự tại Trung Đông – tuyên bố nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang duy trì "mức sẵn sàng cao nhất" tại biển Ả Rập.

Trên mạng xã hội, CENTCOM đăng tải hình ảnh các chiến đấu cơ Mỹ, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35, cất cánh từ tàu sân bay và khẳng định lực lượng Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Động thái trên diễn ra trong lúc Pakistan đang thúc đẩy nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến sự giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với những biện pháp "rất quyết liệt" nếu không bàn giao kho dự trữ uranium cho Washington.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

