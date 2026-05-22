Sau Rafale, đến lượt Eurofighter bị J-10CE áp đảo 9-0: Trung Quốc gửi tín hiệu tới thị trường vũ khí

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 21/5 đưa tin, Trung Quốc đã xác nhận rằng máy bay chiến đấu J-10CE của nước này đã bất bại trước máy bay Eurofighter Typhoon trong 9 cuộc tập trận không chiến giả định vào năm 2024.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin hồi tuần trước rằng máy bay J-10CE đã thắng cả 9 trận không chiến giả định trước máy bay chiến đấu đa năng Eurofighter Typhoon, mà không nêu rõ chi tiết về cuộc tập trận hoặc các quốc gia tham gia.

Theo SCMP, Pakistan là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc được biết đến là sở hữu máy bay chiến đấu J-10CE. Ảnh: AVIC

Tuy nhiên, truyền thông Pakistan đưa tin rằng các trận không chiến giả định diễn ra trong cuộc tập trận không quân chung “Zilzal-II” tại Qatar vào tháng 1/2024. Trong cuộc tập trận này, máy bay chiến đấu J-10CE của Pakistan đã đánh bại các máy bay Eurofighter Typhoon thuộc lực lượng không quân Qatar.

Theo truyền thông Pakistan, các máy bay J-10CE đã thắng cả 5 trận không chiến giả định tầm gần và giành chiến thắng trong 4 trận không chiến giả định tầm xa.

Một số hãng truyền thông ở các quốc gia vùng Vịnh cũng đưa tin về kết quả phù hợp với dữ liệu do CCTV công bố.

Theo SCMP, J-10 ban đầu được Tập đoàn Máy bay Thành Đô (Trung Quốc) phát triển vào những năm 1980 như một máy bay chiến đấu đa năng một động cơ thế hệ thứ ba.

Năm 2017, J-10C được ra mắt và đi vào hoạt động như một máy bay chiến đấu thế hệ 4.5, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

J-10C được trang bị động cơ tiên tiến và radar mảng quét điện tử chủ động (AESA), được trang bị các loại vũ khí như tên lửa không đối không PL-10 và PL-15.

Phiên bản xuất khẩu của nó là J-10CE, đã ra mắt thị trường vào năm 2020.

Trong khi đó, Eurofighter Typhoon là máy bay chiến đấu được phát triển chung bởi Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha từ những năm 1980. Nó được đưa vào sử dụng tại một số quốc gia châu Âu từ năm 2007. Truyền thông Pakistan đưa tin rằng Qatar đã mua biến thể Tranche 3A tiên tiến hơn của loại máy bay này.

Chuyên trang quân sự Military Watch (Mỹ) lưu ý rằng việc CCTV tiết lộ thông tin trên đã cung cấp cái nhìn hiếm hoi về năng lực chiến đấu của J-10C, cho thấy sự trưởng thành của công nghệ máy bay chiến đấu Trung Quốc thế hệ thứ tư.

Military Watch cho biết kết quả của cuộc tập trận tại Qatar sẽ tiếp tục gây áp lực lên triển vọng tiêu thụ trên thị trường quốc tế của Eurofighter Typhoon, vì những bên sử dụng (bao gồm cả nhà phát triển của nó) đang nhanh chóng giảm sự phụ thuộc vào loại máy bay này.

Eurofighter Typhoon được đưa vào sử dụng tại một số quốc gia châu Âu từ năm 2007. Truyền thông Pakistan đưa tin rằng Qatar đã mua biến thể Tranche 3A tiên tiến hơn của loại máy bay này. Ảnh: X

Song Zhongping - một nhà phân tích quân sự và cựu huấn luyện viên của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - cho biết việc tiết lộ kết quả không chiến giả định sẽ là một cú hích đáng kể cho triển vọng xuất khẩu của J-10C.

“Tuy nhiên, do vị trí địa chính trị của nhiều quốc gia, những nước thực sự lựa chọn mua máy bay chiến đấu J-10CE sẽ cần rất nhiều can đảm”, ông nói. “Thị trường chính cho J-10CE có thể là một số quốc gia ở Đông Nam Á, Trung Á và Trung Đông.”

Theo SCMP, thông tin do CCTV tiết lộ được đưa ra một năm sau lần ra mắt chiến đấu thực tế của J-10CE.

Vào tháng 5 năm ngoái, Pakistan cho biết máy bay J-10CE của họ đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Ấn Độ, bao gồm ít nhất một máy bay Rafale thế hệ 4.5 do Pháp sản xuất. Đó là lần đầu tiên máy bay chiến đấu Trung Quốc bắn hạ máy bay đối phương trong chiến đấu thực tế, và cũng là lần đầu tiên máy bay Rafale thất bại trong chiến đấu.

Pakistan là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc được biết đến là sở hữu máy bay chiến đấu J-10CE. Quốc gia Nam Á này đã mua 36 máy bay J-10CE (khoảng 20 chiếc đã đi vào hoạt động) và khoảng 250 tên lửa PL-15.

Bắc Kinh đang quảng bá máy bay chiến đấu J-10CE của nước này như một lựa chọn cạnh tranh trên thị trường vũ khí quốc tế. Indonesia, Bangladesh và Ai Cập đều bày tỏ sự quan tâm lớn đến việc mua chúng.