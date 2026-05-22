Ông Trump bất ngờ đổi ý, điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ tới sát 'cửa ngõ' Nga: Bước ngoặt chiến lược mới?

Hãng thông tấn AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 21/5 rằng nước này sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan - quốc gia có chung đường biên giới ở phía bắc với Kaliningrad, một vùng lãnh thổ hải ngoại (tách rời) của Nga, gây ra sự hoang mang sau nhiều tuần liên tục thay đổi tuyên bố từ chính Tổng thống Trump và chính quyền của ông về việc giảm bớt (chứ không phải tăng cường) sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện về việc nới lỏng quy định liên bang về chất làm lạnh, tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, vào ngày 21/5/2026. Ảnh: AP

“Dựa trên chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Karol Nawrocki, người hiện là Tổng thống Ba Lan, người mà tôi tự hào đã ủng hộ, và mối quan hệ của chúng tôi với ông ấy, tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan”, ông Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, theo AP, trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump và Lầu Năm Góc đã tuyên bố sẽ rút ít nhất 5.000 binh sĩ khỏi Đức sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích Mỹ thiếu chiến lược trong cuộc xung đột với Iran.

Đầu tháng 5, ông Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ "cắt giảm nhiều hơn con số 5.000".

Tính đến tuần trước, khoảng 4.000 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 2, Sư đoàn Kỵ binh số 1 của Lục quân Mỹ đã không còn trên đường đến Ba Lan nữa. Hãng thông tấn AP đưa tin rằng việc hủy bỏ đợt triển khai quân này là một phần trong nỗ lực tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Trump về việc giảm số lượng binh sĩ Mỹ ở châu Âu. Một đợt triển khai quân đến Đức bao gồm các binh sĩ được huấn luyện bắn tên lửa tầm xa cũng đã bị dừng lại.

Các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều chỉ trích việc cắt giảm này là hành động gửi đi tín hiệu sai lầm cho cả các đồng minh và Nga trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm ở Ukraine.

Dân biểu đảng Cộng hòa Don Bacon đến từ bang Nebraska phát biểu trong một phiên điều trần của Quốc hội Mỹ rằng ông đã trao đổi với các quan chức Ba Lan và họ "hoàn toàn bất ngờ". Ông gọi quyết định này là "đáng lên án" và nói rằng động thái này với Ba Lan là "một sự hổ thẹn".

Phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết vào ngày 19/5 rằng đó chỉ là “sự trì hoãn tạm thời” việc triển khai quân đội Mỹ đến Ba Lan - quốc gia mà ông gọi là “đồng minh kiểu mẫu của Mỹ”. Ông cho biết đó là kết quả của việc Mỹ giảm số lượng lữ đoàn chiến đấu được điều động đến châu Âu từ 4 xuống còn 3 và cho biết Lầu Năm Góc vẫn cần phải quyết định sẽ đóng quân ở đâu.

Lầu Năm Góc đã chuyển các đề nghị bình luận đến Nhà Trắng, nhưng Nhà Trắng vẫn chưa trả lời các tin nhắn đề nghị làm rõ vấn đề của AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby đều đã có cuộc điện đàm với các đối tác Ba Lan trong tuần này. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 20/5 cho biết ông rất vui khi nghe “tuyên bố của Washington rằng Ba Lan sẽ được đối xử xứng đáng”.

Tính đến ngày 19/5, tướng Alexus Grynkewich - Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR) - nói với các phóng viên ở Brussels rằng "sẽ có 5.000 binh sĩ [Mỹ] rút khỏi châu Âu".

Theo AP, tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang trên đường đến Thụy Điển để gặp gỡ các đối tác NATO - những người đang đặt câu hỏi về chính sách của Washington liên quan đến việc cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu.