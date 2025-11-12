Dưới màn sương mù dày đặc, hơn 300 binh sĩ Nga đã tiến vào thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, theo thông tin hôm 11-11 của Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 7 của Ukraine.

Đợt tiến công diễn ra trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế, khiến hoạt động giám sát và tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gặp khó khăn.

Pokrovsk, vốn có khoảng 60.000 dân trước xung đột, đã trở thành một trong những điểm nóng tuyến đầu. Các nhóm trinh sát và biệt kích của Nga mang theo trang bị hạng nhẹ, đã tiến vào thành phố từ hướng Nam, qua khu vực Selydove và Donetsk do Nga kiểm soát.

Mục tiêu của nhóm này là tiến đến rìa Bắc thành phố để siết vòng vây vùng nội đô - theo phía Ukraine.

Binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị vận hành máy bay không người lái Skyeton Raybird trên chiến trường. Ảnh: SUSB Svarog 424.

Nhóm theo dõi chiến trường DeepState cho biết lực lượng Nga hiện bao vây Pokrovsk ở ba hướng, chỉ chừa hành lang tiếp tế rộng khoảng 15 km cho quân đội Ukraine.

Sau khi kiểm soát được Avdiivka hồi tháng 2-2024, Nga liên tục mở rộng tấn công ở Donetsk, coi Pokrovsk là mục tiêu tiếp theo nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine trong khu vực.

Phía Ukraine cho biết vẫn duy trì khả năng kiểm soát nội đô. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định lực lượng Nga áp đảo gấp tám lần so với quân phòng thủ Ukraine trong chiến dịch này.

Cũng trong ngày 11-11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận tấn công nhà máy lọc dầu tại tỉnh Saratov của Nga cùng nhiều mục tiêu ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Theo báo cáo, một loạt vụ nổ và hỏa hoạn lớn bùng phát tại cơ sở này sau khi bị máy bay không người lái tấn công. Thiệt hại cụ thể đang được đánh giá.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 37 máy bay không người lái trong đêm, trong đó có 8 chiếc tại Saratov. Tuy nhiên, Thống đốc tỉnh Saratov, Roman Busargin, nói trên Telegram rằng một số cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại, song không xác nhận nhà máy lọc dầu bị trúng. Truyền thông Nga cho biết sân bay khu vực tạm thời hạn chế chuyến bay sau vụ việc.

Nhà máy lọc dầu Saratov là cơ sở công nghiệp lớn, sản xuất hơn 20 loại sản phẩm dầu mỏ như xăng, diesel, dầu nhiên liệu và bitum. Theo số liệu Ukraine, năm 2023 nhà máy đã chế biến khoảng 4,8 triệu tấn dầu thô. Saratov nằm cách biên giới Kazakhstan khoảng 150 km và cách chiến tuyến Ukraine gần 600 km.

Trong cùng đợt tấn công, Ukraine cho biết đã đánh trúng các bồn chứa nhiên liệu tại một cảng ở TP Feodosia, Crimea, nơi được Nga sử dụng làm trung tâm tiếp tế nhiên liệu cho bán đảo này và vùng phía nam Ukraine. Ngoài ra, máy bay không người lái Ukraine còn tấn công một kho quân sự và khu tập trung binh sĩ Nga gần làng Ocheretyne ở Donetsk.