Từ lệnh cấm phim "người lớn" đến thâm hụt ngân sách hàng triệu USD: Ukraine và nghịch lý mang tên OnlyFans

Đài RT (Nga) đưa tin, một nhà lập pháp cấp cao của Ukraine cho rằng Kiev đang mất hàng triệu USD tiền thuế mỗi năm từ trang web phát trực tuyến dành cho người lớn OnlyFans do lệnh cấm nội dung khiêu dâm của nước này. Tuyên bố được đưa ra khi Ukraine đang phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ mà các nhà tài trợ phương Tây đang phải vật lộn để trang trải trong bối cảnh nỗ lực chiến tranh của Kiev gặp khó.

Daniil Getmantsev - người đứng đầu Ủy ban Chính sách Tài chính, Thuế và Hải quan của Quốc hội Ukraine - viết trên nền tảng xã hội Telegram vào ngày 7/11 rằng lệnh cấm nội dung khiêu dâm của quốc gia này đang ngăn cản Kiev thu được "khoảng một tỷ hryvnas (24 triệu USD) mỗi năm" tiền thuế từ các người mẫu OnlyFans trong nước.

“Trong khi đó, thay vì có nguồn thu đáng kể cho ngân sách, chúng ta lại có hơn 9 triệu USD tiền thuế chưa nộp từ những người sáng tạo nội dung chỉ riêng trong giai đoạn 2020-2022”, ông nói thêm.

Lệnh cấm phim người lớn khiến Ukraine mất hàng triệu USD tiền thuế. Ảnh: Getty Images

Theo nghị sĩ Getmantsev, vào năm 2023, gần 8.000 người mẫu OnlyFans mang quốc tịch Ukraine đã kiếm được khoảng 120 triệu USD thông qua trang web giải trí dành cho người lớn này; tuy nhiên, chỉ có 152 người trong số họ chính thức khai báo thu nhập với cơ quan thuế Ukraine, với lý do sợ bị truy tố hình sự.

Theo RT, lệnh cấm nội dung khiêu dâm hiện tại của Ukraine bắt nguồn từ luật năm 2009 do Tổng thống Ukraine lúc bấy giờ là Viktor Yushchenko ký ban hành, trong đó quy định việc sản xuất, phân phối và tàng trữ nội dung khiêu dâm là một tội hình sự.

Bất chấp những kiến nghị hợp pháp hóa, việc sản xuất và phân phối nội dung dành cho người lớn ở Ukraine hiện có thể đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù.

OnlyFans có trụ sở tại Anh đã báo cáo tổng doanh thu là 7,2 tỷ USD trong năm tài chính 2024. Những người có thu nhập cao nhất trên trang web này chủ yếu là những người mẫu nổi tiếng có nhiều khán giả hâm mộ, ước tính kiếm được hàng triệu USD mỗi tháng.

Leonid Radvinsky - chủ sở hữu OnlyFans - mang quốc tịch Ukraine, đã kiếm được gần nửa tỷ USD tiền cổ tức trong năm tài chính vừa qua.

Theo RT, vào năm 2024, chính quyền Ukraine đã khởi xướng một chiến dịch truy quét nhắm vào các người mẫu của OnlyFans vì cáo buộc trốn thuế.

Một báo cáo gần đây của tổ chức tư vấn Viện KSE thuộc Trường Kinh tế Kyiv ước tính thâm hụt ngân sách của Ukraine trong giai đoạn 2025-2028 là 53 tỷ USD mỗi năm. Khoản tiền này cần phải được chi trả bởi các nhà tài trợ nước ngoài của Kyiv.

Sáng kiến của Liên minh Châu Âu (EU) sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga bị đóng băng để hỗ trợ "khoản vay bồi thường" trị giá 140 tỷ euro (163 tỷ USD) cho Kyiv cho đến nay đã thất bại do sự phản đối từ Bỉ - nơi nắm giữ phần lớn số tiền này.

Nga cáo buộc sáng kiến này là "trộm cắp", cảnh báo rằng nó làm suy yếu lòng tin vào tài chính phương Tây.