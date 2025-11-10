Nổ mìn khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương - Thủ tướng Anutin đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia

Tờ Bangkok Post đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vào ngày 10/11 đã đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia và kế hoạch thả 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ sau khi bốn binh sĩ Thái Lan bị thương do mìn khi đang tuần tra biên giới ở tỉnh Si Sa Ket của nước này.

Một binh sĩ Thái Lan đã mất chân phải trong vụ nổ vào khoảng 9:30 sáng 10/11. Ba người còn lại bị thương nhẹ hơn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (giữa) vào ngày 10/11 đã đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia và kế hoạch thả 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ. Ảnh: The Nation

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, phát biểu tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Anutin cho biết ông đã được thông báo về vụ việc ở Quân khu 2 của nước này và đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Thái Lan hành động nghiêm ngặt theo đúng lợi ích quốc gia của Thái Lan.

“Những gì chúng tôi đang thực hiện phải tạm dừng cho đến khi sự việc được sáng tỏ trở lại”, ông nói.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh rằng vụ việc này cho thấy sự thù địch đang tiếp diễn đối với an ninh và chủ quyền của Thái Lan. "Điều này cho thấy rõ ràng sự thù địch đối với an ninh quốc gia của chúng tôi vẫn chưa hề giảm bớt. Vì vậy, mọi hành động tiếp theo phải bị đình chỉ", ông nói và cho biết thêm rằng quân đội và Bộ Quốc phòng Thái Lan sẽ làm rõ tình hình với giới truyền thông sau.

“Tôi đã bảo họ cứ tiến hành theo cách họ thấy phù hợp, tôi sẽ sát cánh cùng họ và ủng hộ từng bước đi”, ông Anutin cho biết.

Nói thêm rằng "một người lính của chúng tôi đã mất chân", Thủ tướng Thái Lan cho biết dự định đến thăm những người lính bị thương ở Si Sa Ket vào ngày 11/11.

Một trong bốn binh sĩ Thái Lan bị thương được đưa đi cấp cứu sau vụ nổ mìn ở tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan), dọc biên giới với Campuchia, vào sáng 10/11. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit nhận định rằng quả mìn này có thể mới được đặt vì vụ nổ xảy ra trên con đường mà binh sĩ Thái Lan thường xuyên tuần tra.

Theo Bangkok Post, Bộ Quốc phòng Thái Lan đã gửi công hàm phản đối bằng văn bản tới Campuchia thông qua Bộ Ngoại giao Thái Lan. Bộ trưởng Nattapon cho biết sẽ có hành động bổ sung nếu cuộc điều tra kết luận rằng vụ nổ cho thấy ý định vi phạm chủ quyền Thái Lan.