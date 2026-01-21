Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), Nga đã cải tiến một phiên bản mới của máy bay không người lái Shahed có tên Geran-2 E.

Phương tiện này có khả năng mang hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Verba và đầu đạn thông thường cùng một lúc, cho phép Geran-2 nhắm mục tiêu cả trên không và trên mặt đất. Trước đây, tình báo Ukraine báo cáo Geran-2 được trang bị tên lửa không đối không R-60 của Liên Xô.

Geran-2 được điều khiển theo thời gian thực, dùng camera quang học Honpho TSS130C-01 của Trung Quốc gắn ở mũi máy bay và hệ thống Mesh Wifi đồng bộ do Xingkay Tech sản xuất.

Hình mô phỏng máy bay không người lái Geran-2 (series E) trang bị tên lửa phòng không vác vai Verba và đầu đạn nhiệt áp. Ảnh: War&Sanctions

Không giống phiên bản R-60 trước đó, phiên bản này giữ đầu đạn chính trên chính máy bay không người lái. Geran-2 có đầu đạn TBBCh-50M, cho phép phương tiện tiếp tục tấn công sau khi bắn tên lửa. Việc nhắm mục tiêu cũng có thể được thực hiện thủ công bởi người điều khiển.

Ngoài ra, HUR cho biết lần đầu tiên ghi nhận mô-đun quán tính sáu trục, mã hiệu SCH1633-D0I, do hãng Murata sản xuất trên Geran-2.

Đây là linh kiện mới ra mắt cuối năm 2024, vốn được thiết kế cho ôtô dân dụng như xe tự lái và hệ thống hỗ trợ lái xe.

Các linh kiện điện tử còn lại có nguồn gốc từ nhiều nơi khác nhau, bao gồm Mỹ, Trung Quốc đại lục, đảo Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức và Vương quốc Anh.

Trong cùng tuyên bố, HUR nhận định “sự điều chỉnh này phản ánh nỗ lực của Nga trong việc thích ứng và đối phó với hoạt động đánh chặn máy bay không người lái hiệu quả của Không quân và Lục quân Ukraine”.