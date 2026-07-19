Diễm Hương: "Tôi thích ở Việt Nam nhưng không phải điều gì ta muốn là được"

"Ngay từ khi bước lên chiếc máy bay cách đây 3 năm, Hương đã cố gắng hạ quyết tâm tìm ra được niềm vui cho mình để trụ vững dù ở đâu", Diễm Hương chia sẻ.

Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương thu hút sự chú ý khi chia sẻ những suy ngẫm về cuộc sống sau khoảng 3 năm sang Canada định cư, lấy chồng. Người đẹp thẳng thắn bày tỏ dù rất yêu Việt Nam nhưng cô đã học cách thích nghi với lựa chọn của cuộc sống.

Diễm Hương và chồng.

Trên trang cá nhân, Diễm Hương viết: "Nếu bản thân không biết tự tạo niềm vui, trân quý từng khoảnh khắc cuộc đời thì ở đâu cũng sẽ chẳng vui, với ai cũng chán nản.

Mọi người hỏi Hương thích ở đâu hơn? Việt Nam hay Canada. Chắc chắn với 80% tế bào trên cơ thể thì tôi sẽ thích Việt Nam nhưng trưởng thành ta học được không phải điều gì ta muốn là được và nhiệm vụ của chúng ta là hãy chơi tốt những quân bài mà cuộc đời giao.

Vậy nên, ngay từ khi bước lên chiếc máy bay cách đây 3 năm, Hương đã cố gắng hạ quyết tâm tìm ra được niềm vui cho mình để trụ vững dù ở đâu. Bản thân mình có ổn định thì chồng con mình mới vững".

Những chia sẻ của Diễm Hương nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người. Không ít ý kiến cho rằng người đẹp đang có cuộc sống tích cực hơn sau khi sang Canada, luôn cố gắng thích nghi với môi trường mới và giữ tinh thần lạc quan để vun vén tổ ấm.

Trước đó không lâu, Hoa hậu Diễm Hương cũng khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc được chồng hết mực yêu chiều. Cô hài hước viết: "Sống không cần gì quá sang trọng… chỉ cần ví đủ tiền mua ly trà sữa mình thích mỗi ngày. Chồng hùn tiền xăng và công chở đi… dù xa cách 1 tiếng chạy xe hay 30', 40' thì: Vợ thích thì đi thôi".

Dòng trạng thái giản dị nhưng đầy hạnh phúc cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn của người đẹp nơi xứ người. Trên trang cá nhân, Diễm Hương cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng và các con, cùng hành trình thích nghi với cuộc sống mới tại Canada.

Diễm Hương được chồng đưa đi mua trà sữa.

Diễm Hương, tên đầy đủ là Lưu Thị Diễm Hương, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí. Sau khi đăng quang, người đẹp tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí, đồng thời xuất hiện trong các chương trình truyền hình và một số dự án nghệ thuật.

Bên cạnh sự nghiệp, Diễm Hương cũng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống riêng. Hai cuộc hôn nhân trước của cô đều khép lại bằng chia tay và từng thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau những thăng trầm, người đẹp dần rời xa các hoạt động showbiz để tập trung kinh doanh, vun vén tổ ấm và chăm sóc con trai.

Cuối năm 2023, Diễm Hương cùng gia đình sang Canada sinh sống. Đầu năm 2024, cô thông báo kết hôn với doanh nhân Thanh Duy sau thời gian gắn bó. Người đẹp nhiều lần chia sẻ ông xã luôn yêu thương, đồng hành cùng cô, đồng thời chăm sóc con riêng của vợ như con ruột. Hiện cả hai đã có một con chung và xây dựng cuộc sống mới tại Canada.