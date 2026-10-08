Điểm danh 4 con giáp có đường tình duyên viên mãn nhất tháng 9 Âm lịch

Tháng 9 Âm lịch năm Bính Ngọ là tháng Mậu Tuất, bắt đầu từ ngày 10/10/2026 Dương lịch. Theo quan niệm tử vi, đây là giai đoạn khá thuận cho một số con giáp về chuyện tình cảm.

Bước vào tháng Mậu Tuất, chuyện tình cảm của 12 con giáp có những chuyển biến khác nhau. Có người cần thêm thời gian để tháo gỡ khúc mắc, nhưng cũng có những con giáp dễ đón tin vui trong chuyện yêu đương, các mối quan hệ trở nên hài hòa hơn, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp. Dựa trên thế tam hợp, nhị hợp của địa chi tháng Tuất cùng diễn biến vận trình tình cảm, 4 con giáp này có thể kỳ vọng vào một tháng tình duyên sáng hơn.

1. Tuổi Dần: Duyên tình khởi sắc, dễ gặp người khiến trái tim rung động

Tháng 9 Âm lịch mang đến cho người tuổi Dần một nguồn năng lượng khá tích cực trong chuyện tình cảm. Dần nằm trong bộ Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất, vì vậy khi bước vào tháng Tuất, các mối quan hệ của bản mệnh dễ có sự kết nối và tiến triển tự nhiên hơn.

Người độc thân có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong đời sống tình cảm. Những cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường lại có khả năng mở ra một mối quan hệ đáng để tìm hiểu. Đặc biệt, tuổi Dần không cần quá nóng vội. Duyên đến trong tháng này thiên về kiểu càng trò chuyện, càng tiếp xúc lâu càng nhận ra hai người có nhiều điểm chung.

Với người đã có đôi, đây cũng là thời điểm thích hợp để hâm nóng tình cảm. Những cặp đôi từng vì công việc hoặc chuyện gia đình mà ít có thời gian dành cho nhau nên chủ động tạo thêm những khoảng thời gian riêng. Một cuộc trò chuyện chân thành đôi khi còn hiệu quả hơn rất nhiều những món quà đắt tiền.

2. Tuổi Ngọ: Tình cảm ấm lên, người có đôi dễ đón tin vui

Tuổi Ngọ cũng nằm trong Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất, bởi vậy tháng Mậu Tuất được xem là khoảng thời gian khá thuận để bản mệnh củng cố các mối quan hệ tình cảm.

Người tuổi Ngọ vốn có cá tính mạnh, thích sự tự do và không muốn bị bó buộc quá nhiều. Tuy nhiên trong tháng này, họ có xu hướng cởi mở hơn với chuyện gắn bó lâu dài. Nếu đang tìm hiểu một người, tuổi Ngọ có thể bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai của mối quan hệ.

Người đã kết hôn hoặc đang yêu cũng dễ tìm lại cảm giác gần gũi sau một khoảng thời gian bận rộn. Những khúc mắc nhỏ nếu có từ trước cũng dễ được hóa giải khi cả hai chịu ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn. Điều tuổi Ngọ cần tránh là vì đang có cảm xúc tốt mà đưa ra quyết định quá nhanh. Tình yêu muốn bền lâu vẫn cần thời gian để hai người hiểu nhau thật sự.

3. Tuổi Mão: Có người âm thầm quan tâm, tình cảm dễ đi đến sự rõ ràng

Trong tháng Tuất, tuổi Mão nằm ở thế nhị hợp Mão - Tuất, một tín hiệu được xem là khá đẹp về phương diện các mối quan hệ. Với người độc thân, tháng này có thể xuất hiện một mối duyên khiến bản mệnh cảm thấy thoải mái ngay từ đầu. Đó có thể không phải kiểu tình yêu “sét đánh”, mà là mối quan hệ bắt đầu từ sự quan tâm, trò chuyện rồi dần dần trở nên đặc biệt.

Tuổi Mão cũng nên chú ý đến những người vốn đã xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đôi khi người phù hợp không phải một nhân vật hoàn toàn mới, mà là người đã ở bên cạnh nhưng trước đây hai người chưa có cơ hội nhìn nhau theo một cách khác.

Với người đang yêu, sự ổn định là điểm sáng của tháng. Hai người dễ có những cuộc nói chuyện sâu hơn về tương lai, gia đình hoặc những kế hoạch chung. Nếu đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, đây cũng là lúc tình cảm có thể tiến thêm một bước.

4. Tuổi Hợi: Không cần tìm kiếm quá nhiều, duyên lành có thể đến từ những mối quan hệ quen thuộc

Người tuổi Hợi bước vào tháng 9 Âm lịch với xu hướng tình cảm tương đối nhẹ nhàng. So với những con giáp có vận đào hoa quá mạnh, tuổi Hợi lại có lợi thế ở sự ổn định và khả năng xây dựng cảm giác tin tưởng.

Người độc thân có thể gặp được người phù hợp thông qua công việc, bạn bè hoặc những mối quan hệ quen biết từ trước. Điều đáng chú ý là mối duyên này có thể không quá ồn ào. Hai người càng tiếp xúc càng cảm thấy dễ chịu, không phải cố gắng trở thành một phiên bản khác để gây ấn tượng với đối phương.

Với những người đã có người yêu, đây là lúc nên chú trọng đến sự đồng hành. Một mối quan hệ lâu dài không chỉ cần cảm xúc mà còn cần hai người biết chia sẻ công việc, tôn trọng lựa chọn của nhau và cùng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

Tháng 9 Âm lịch năm 2026 là tháng Mậu Tuất, kéo dài từ 10/10 đến 8/11/2026 dương lịch; xét riêng quan hệ địa chi, Dần và Ngọ nằm trong Tam Hợp với Tuất, còn Mão thuộc thế Nhị Hợp với Tuất.

Tuy nhiên, một tháng có tín hiệu thuận lợi không có nghĩa tình yêu tự nhiên tìm đến. Với người độc thân, cơ hội chỉ trở thành duyên lành khi bản thân đủ cởi mở để đón nhận. Với người đang yêu, tình cảm viên mãn cũng không đến từ việc chờ đối phương thay đổi mà đến từ cách cả hai cùng vun đắp. Bởi sau cùng, duyên tốt không chỉ là gặp đúng người, mà còn là khi hai người gặp nhau đúng lúc, biết trân trọng nhau và đủ chân thành để giữ lấy mối quan hệ ấy.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.