Ngày 11/9, trăng non tại cung Xử Nữ kéo theo Kim Ngưu và Ma Kết bước vào chu kỳ mới.

Trong nhịp trăng ngày 11/9, một sự kiện hiếm gặp diễn ra trên bầu trời: Mặt Trăng và Mặt Trời cùng hội tụ tại một điểm trong cung Xử Nữ, tạo thành trăng non, đánh dấu điểm khởi đầu của một chu kỳ Mặt Trăng hoàn toàn mới. Đây không phải điểm khởi đầu ồn ào, bung nở như trăng non ở những cung lửa, mà là một khởi đầu lặng lẽ, chỉn chu, đúng với bản chất tỉ mỉ của Xử Nữ. Vì Xử Nữ thuộc nhóm nguyên tố đất, nguồn năng lượng gieo mầm này lan sang cả hai chòm sao đất còn lại là Kim Ngưu và Ma Kết, khiến ba chòm sao này cùng bước vào một ngày thuận lợi để bắt đầu điều gì đó mới, dù nhỏ.

Xử Nữ

Xử Nữ là chủ nhà thật sự của ngày này, khi cả Mặt Trời và Mặt Trăng đều hội tụ ngay tại cung mình. Vận trình nổi bật nhất rơi vào việc khởi đầu những thói quen mới trong công việc và cuộc sống. Một kế hoạch làm việc gọn gàng hơn, một cách sắp xếp thời gian khoa học hơn, hay đơn giản là quyết định dậy sớm hơn nửa giờ mỗi ngày, đều có xu hướng bén rễ tốt nếu được bắt đầu đúng vào ngày này.

Xử Nữ trong ngày này cũng nhìn ra rõ hơn những điều đang lãng phí thời gian hoặc sức lực của mình, từ đó có động lực dọn bớt những thứ không còn cần thiết. Tuy vậy, đúng lúc muốn thay đổi nhiều thứ, Xử Nữ cũng dễ đặt ra tiêu chuẩn quá cao ngay từ ngày đầu rồi tự tạo áp lực cho bản thân. Lời khuyên dành cho Xử Nữ là: Chỉ chọn một thói quen nhỏ để bắt đầu, làm đều đặn trong vài ngày trước khi nghĩ đến việc thêm thói quen khác. Một sự khởi đầu nhỏ nhưng bền còn giá trị hơn nhiều kế hoạch lớn bỏ dở giữa đường.

Kim Ngưu

Kim Ngưu là một góc của bộ ba cung đất, mang đến vận trình nổi bật ở tài lộc. Một cách quản lý tiền bạc mới, chẳng hạn bắt đầu ghi chép chi tiêu hoặc mở một khoản tiết kiệm nhỏ, có xu hướng duy trì được lâu hơn nếu khởi động ngay trong ngày này. Với người tuổi Kim Ngưu đang cân nhắc một quyết định tài chính dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để đặt những bước đi đầu tiên, dù chưa cần vội vàng đi đến quyết định cuối cùng.

Điều cần lưu tâm là Kim Ngưu vốn thích sự chắc chắn, nên dễ trì hoãn việc bắt đầu chỉ vì chưa thấy đủ an toàn để tin tưởng hoàn toàn. Lời khuyên dành cho Kim Ngưu là: Đừng chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, hãy làm bước nhỏ đầu tiên ngay trong ngày này dù chưa chắc chắn hoàn toàn. Một chu kỳ mới cần một hạt giống được gieo đúng lúc hơn là một hạt giống hoàn hảo.

Ma Kết

Ma Kết là góc còn lại của bộ ba cung đất, vận trình nổi bật thiên về mục tiêu dài hạn và con đường sự nghiệp. Một dự định đã âm ỉ trong đầu từ lâu, có thể là học thêm một kỹ năng mới hay hướng đến một vị trí cao hơn, có xu hướng trở nên rõ ràng hơn nếu được viết ra thành từng bước cụ thể ngay trong ngày này. Ma Kết cũng dễ nhận được một gợi ý hữu ích từ người có kinh nghiệm đi trước, giúp nhìn thấy con đường ngắn hơn để đến đích.

Cái khó của Ma Kết trong ngày này là quen với việc đặt mục tiêu quá xa, khiến bản thân dễ nản trước khi thấy được kết quả gần. Lời khuyên dành cho Ma Kết là: Chia mục tiêu lớn thành một cột mốc nhỏ có thể đạt được trong một tháng tới, rồi mới nghĩ đến những cột mốc xa hơn sau đó. Nhìn thấy một kết quả nhỏ sớm sẽ giữ được động lực lâu hơn nhìn một đích quá xa.

Cả ba chòm sao Xử Nữ, Kim Ngưu và Ma Kết đều thuộc nhóm đất, ngày 11/9 lại đúng lúc một chu kỳ trăng mới bắt đầu ngay tại Xử Nữ nên nguồn năng lượng khởi đầu của cả ba càng rõ nét. Nhưng trăng non không hứa hẹn kết quả ngay, nó chỉ mở ra cơ hội để gieo hạt. Trong ngày 11/9, mỗi người có thể dành ít phút viết ra một điều cụ thể muốn bắt đầu, dù nhỏ đến mức nào, thay vì chỉ nghĩ về nó trong đầu.

Một cuốn sổ ghi chép mới, một thói quen buổi sáng gọn gàng hơn, hay một mục tiêu được chia nhỏ thành từng bước, đều là những hạt giống đáng gieo trong ngày này. Đất cần thời gian để nuôi hạt giống lớn lên, và sự kiên nhẫn chính là thứ khiến chu kỳ mới này khác với những lần bắt đầu rồi bỏ dở trước đó.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.