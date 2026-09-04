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Điểm chung của Ánh Viên và Khả Ngân

Tiên Tiên
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Từ đường đua đến khung hình hội ngộ: Khi Ánh Viên và Khả Ngân cùng lan tỏa năng lượng tích cực

"Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên và diễn viên Khả Ngân từng thu hút sự chú ý khi đứng chung khung hình trong một giải chạy. Không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc "gấp đôi visual" gây sốt, hình ảnh hai người đẹp xuất hiện cạnh nhau còn mang tới một câu chuyện truyền cảm hứng đẹp đẽ về tinh thần thể thao, lối sống lành mạnh và sự chủ động yêu thương bản thân của người phụ nữ hiện đại.

- Ảnh 1.

Khi Ánh Viên và Khả Ngân chung khung hình (Ảnh: FBNV)

Kể từ thời điểm chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng trước màn "lột xác" nhan sắc đầy ngoạn mục. Rời xa những áp lực thành tích cùng chiếc kính bơi quen thuộc trên đường đua xanh, cựu vận động viên sinh năm 1996 ngày càng chú trọng hơn đến việc chăm sóc bản thân và định hình phong cách cá nhân. Ánh Viên đốn tim khán giả bởi vẻ ngoài rạng rỡ, mềm mại nhưng vẫn giữ trọn nét hồn nhiên, tự tin vốn có.

- Ảnh 2.

Ánh Viên lột xác về ngoại hình (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, "lột xác" về diện mạo không đồng nghĩa với việc Ánh Viên tách rời thể thao. Sau khi giải nghệ, cô tiếp tục khẳng định năng lượng dồi dào khi thử sức ở những đấu trường mới. Không còn là áp lực của những tấm huy chương vàng, Ánh Viên tìm thấy niềm vui trọn vẹn khi chinh phục các thử thách sức bền đầy khắc nghiệt. Cô hào hứng tham gia các giải bơi biển quốc tế, liên tục ghi dấu ấn ở các giải chạy marathon và tự tin tranh tài ở bộ môn ba môn phối hợp (IRONMAN/Aquaman) với các nội dung bơi, đạp xe và chạy bộ liên hoàn. Bên cạnh việc mở rộng giới hạn bản thân qua từng km đường bơi, đường đạp hay đường chạy, cô còn tích cực giảng dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ em, sản xuất nội dung số hướng dẫn bơi miễn phí và trở thành hình mẫu truyền cảm hứng rèn luyện thể chất mạnh mẽ cho cộng đồng.

- Ảnh 3.

Ánh Viên vẫn tiếp tục bơi và mang đến năng lượng tích cực (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 4.

(Ảnh: FBNV)

- Ảnh 5.

(Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, diễn viên Khả Ngân từ lâu đã được biết đến là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu tinh thần thể thao bền bỉ. Sau những giai đoạn đối mặt với sự cố sức khỏe và suy nhược cơ thể, nữ diễn viên tìm lại sự cân bằng bằng cách kết thân với bơi lội và chạy bộ. Việc duy trì thói quen vận động thường xuyên không chỉ giúp Khả Ngân khôi phục thể lực, sở hữu vóc dáng săn chắc mà còn là "liều thuốc" tinh thần vô giá giúp cô luôn giữ vững năng lượng tích cực và sự lạc quan trong cuộc sống.

Chính niềm yêu thích dành cho đường bơi đã tạo nên chiếc cầu nối tinh thần đồng điệu giữa một nữ diễn viên đam mê vận động và một tượng đài bơi lội Việt Nam. Khi đứng chung một khung hình, nếu như Khả Ngân nổi bật với đường nét sắc sảo, hiện đại thì Ánh Viên lại ghi điểm nhờ nụ cười tỏa nắng cùng thần thái tươi tắn sau hành trình "lột xác". Sự hội ngộ của cả hai không đơn thuần là màn đọ sắc thu hút truyền thông, mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sức hút của những người phụ nữ biết chủ động rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần và không ngừng làm mới chính mình.

- Ảnh 6.

Khả Ngân tích cực chơi thể thao rèn luyện sức khoẻ (Ảnh: FBNV)

- Ảnh 7.

Nữ diễn viên không ngại thử thách bản thân ở những cuộc đua khắc nghiệt (Ảnh: FBNV)

Tags

ánh viên

Khả Ngân

Bơi lội

chạy bộ

lối sống lành mạnh

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