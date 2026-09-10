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Điểm 10 cho những ai dậy sớm đón một Hà Nội rất khác sáng nay: Mát mẻ, dễ chịu khi đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về

Nam An - Ảnh, clip: Như Hoàn
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Sáng ngày 10/9, Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên, thời tiết chuyển mát, người dân tranh thủ xuống phố tập thể dục, đi bộ, chụp ảnh và tận hưởng không khí dễ chịu.

Sau trận mưa lớn vào sáng sớm, Hà Nội bất ngờ khoác lên mình một vẻ dịu dàng, mát mẻ. Đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về khiến nhiều tuyến phố, con đường ven hồ trở nên đông vui hơn khi người dân tranh thủ dậy sớm tập thể dục, hít hà bầu không khí dễ chịu trước khi bắt đầu một ngày làm việc.

Sáng 10/9, Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Sau những cơn mưa, không khí trở nên dịu mát rõ rệt, khác hẳn cảm giác oi nóng những ngày trước đó.

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 1.
Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 2.

Sau mưa, bầu không khí Hà Nội trở nên trong lành và dễ chịu hơn.

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 3.

Sáng sớm 10/9, người dân tranh thủ xuống phố tập thể dục trong tiết trời mát mẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa Đông 2026-2027. Từ gần sáng 10/9, không khí lạnh bắt đầu tác động đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống các khu vực khác của Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 10/9 giảm khoảng 4-5 độ C so với hôm trước, phổ biến 27-30 độ C. Đêm 10 và sáng 11/9, nhiệt độ có thể xuống 22-24 độ C, trời chuyển mát rõ rệt hơn.

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 4.
Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 5.

Đường ven hồ Tây nhộn nhịp người chạy bộ, đạp xe từ sáng sớm.

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 6.

Nhiều người tận hưởng những cơn gió mát sau nhiều ngày oi nóng.

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 7.

Người dân thư thả tản bộ, ngồi trò chuyện quanh hồ Hoàn Kiếm trong buổi sáng dễ chịu.

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 8.

Không khí mát sau mưa khiến nhịp sống buổi sáng của Thủ đô cũng trở nên dễ chịu hơn. Trên những con đường ven hồ Tây, từ sáng sớm đã có khá đông người xuống phố tập thể dục. Người chạy bộ, người đạp xe, người thong thả đi bộ, tận hưởng từng cơn gió mát sau nhiều ngày thời tiết oi bức.

Ở khu vực phố đi bộ và quanh hồ Hoàn Kiếm, nhiều người tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi của một buổi sáng Hà Nội dịu dàng. Cùng với các hoạt động thể dục, nhiều người cũng tranh thủ chụp ảnh trong buổi sáng có thời tiết dễ chịu.

Tại các tuyến đường ven hồ và những khu vực có nhiều cây xanh, một số người dừng lại chụp ảnh, ghi lại khung cảnh đường phố sau mưa và khoảnh khắc thời tiết chuyển mát.

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 9.

Không khí mát mẻ khiến nhiều người chọn đi bộ, đạp xe trong thời tiết dịu mát

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 10.
Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 11.

Nhiều người dừng lại chụp ảnh, tận hưởng khoảnh khắc thời tiết chuyển mùa.

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 12.

Nhịp sống Hà Nội dường như chậm lại trong buổi sáng sau mưa.

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 13.

Một số vị khách lựa chọn ngồi ngoài trời, tận hưởng không khí mát lành trong đợt không khí lạnh đầu mùa

Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 14.
Thời tiết Hà Nội ngày 10 / 9: Mát mẻ và dễ chịu đón đợt không khí lạnh đầu mùa - Ảnh 15.

Buổi sáng 10/9 mang đến một diện mạo rất khác cho Hà Nội: mát mẻ, trong trẻo và yên bình.

Các quán cà phê ven hồ cũng bắt đầu có khách từ sáng sớm. Một số người lựa chọn ngồi ở khu vực ngoài trời, nhâm nhi cà phê, trò chuyện hoặc tranh thủ thư giãn trước khi di chuyển đến nơi làm việc.

Sau nhiều ngày thời tiết nóng và oi, buổi sáng 10/9 mang đến cảm giác dễ chịu hơn cho người dân Thủ đô. Các hoạt động tập thể dục, đi bộ, chụp ảnh và uống cà phê diễn ra trong không khí mát mẻ sau mưa.

Điểm 10 cho những ai dậy sớm, bởi chỉ cần bước ra phố hôm nay, bạn có thể cảm nhận rất rõ một Hà Nội dịu dàng, mát mẻ và bình yên đến nao lòng.

Tags

hà nội

không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

thời tiết

đi bộ

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