Tại Trung Quốc, nhiều chủ nuôi thú cưng chọn biến tro cốt thành kim cương nhân tạo để lưu giữ, thậm chí chi khoản tiền lớn với ước mong đem thú cưng theo mình.

Thay vì cất tro cốt thú cưng trong hũ hoặc đem chôn, nhiều chủ nuôi ở Trung Quốc chọn cách biến lông và tro cốt của chúng thành kim cương nhân tạo để lưu giữ kỷ niệm.

Một phụ nữ ở vùng Đông Bắc Trung Quốc gần đây thu hút sự chú ý khi bỏ ra 8.950 nhân dân tệ (khoảng 27 triệu đồng) để đặt làm chiếc nhẫn kim cương từ tro cốt của chó cưng.

Trần Tinh, sống tại tỉnh Cát Lâm, đặt làm chiếc nhẫn vào năm 2020, khi chú chó poodle tên Bảo Bảo qua đời do tuổi già. Chiếc nhẫn bằng vàng 18K được giao vào tháng 2/2021, đính viên kim cương nặng 0,5 carat, có giác cắt hình vuông, chế tác từ tro cốt của Bảo Bảo.

Kể từ đó, Trần Tinh đeo chiếc nhẫn mỗi ngày. Cô nói món trang sức khiến mình có cảm giác thú cưng vẫn luôn ở bên cạnh.

Theo truyền thông Trung Quốc, để chế tác một viên kim cương tưởng niệm thú cưng, các cơ sở thường cần tối thiểu 3gr lông hoặc tro cốt.

Quy trình được giới thiệu bắt đầu bằng việc làm sạch, sấy khô và nghiền nhỏ lông hoặc tro cốt để chiết xuất carbon. Phần carbon này sau đó được kết hợp với những vật liệu khác, đưa vào môi trường có nhiệt độ và áp suất rất cao (HPHT) để hình thành kim cương.

Trung Quốc đang chuộng dịch vụ đem tro cốt và lông thú cưng làm kim cương.

Một số nhà sản xuất thậm chí khẳng định viên kim cương được tạo thành hoàn toàn từ carbon “chiết xuất” từ cơ thể thú cưng.

Câu chuyện của Trần Tinh phản ánh một thị trường ngách đang phát triển nhanh tại Trung Quốc. Các chủ đề liên quan đến kim cương tưởng niệm thú cưng đã thu hút hơn 48 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Một người dùng kể rằng, 6 tháng sau khi chú chó cưng qua đời, cô bắt đầu đeo viên kim cương tưởng niệm thú cưng bên cạnh nhẫn cưới mỗi ngày. “Viên đá có thể ở bên tôi suốt đời. Theo một cách nào đó, chúng tôi đang cùng nhau già đi” , người này viết.

Các báo cáo cho biết hiện có ít nhất 20 thương hiệu tại Trung Quốc cung cấp dịch vụ chế tác kim cương tưởng niệm thú cưng. Một viên kim cương thành phẩm nặng một carat thường có giá 10.000-30.000 nhân dân tệ.

Các sản phẩm cao cấp có giá đắt hơn đáng kể. Chẳng hạn, thương hiệu Thụy Sĩ Algordanza đưa ra mức giá từ 13.000 USD cho viên kim cương tưởng niệm thú cưng nặng 1 carat. Khách hàng phải cung cấp ít nhất 11gram lông hoặc 250gram tro cốt để chế tác.

Diệp Mãn, đồng sáng lập thương hiệu cạnh tranh ICEWALD, chia sẻ rằng 80% khách hàng của công ty là phụ nữ sống ở đô thị, trong độ tuổi 25 - 35. Theo Diệp Mãn, nhóm khách hàng này thường coi thú cưng như thành viên trong gia đình và sẵn sàng chi tiền để lưu giữ kỷ niệm.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp cũng kéo theo những lo ngại về tính minh bạch và quyền lợi người tiêu dùng.

Những người hoạt động trong ngành trang sức cho biết hiện không có phương pháp giám định nào có thể xác nhận lượng carbon trong một viên kim cương thành phẩm thực sự có nguồn gốc từ thú cưng hay không. Điều này tạo kẽ hở cho những cơ sở thiếu trung thực sử dụng kim cương nhân tạo thông thường. Sau đó, họ quảng cáo đây là sản phẩm được chế tác riêng từ lông hoặc tro cốt của thú cưng.

Người trong ngành cũng cảnh báo video ghi lại quá trình chế tác có thể dễ dàng bị dàn dựng hoặc chỉnh sửa. Khi chưa có tiêu chuẩn thống nhất về quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc chứng minh hành vi gian lận nếu xảy ra tranh chấp.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, xu hướng này cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một người dùng chỉ trích đây là hình thức kinh doanh đánh vào nỗi đau mất thú cưng, gọi sản phẩm là “thuế IQ” - thuật ngữ cư dân mạng Trung Quốc dùng để chỉ những món hàng đắt đỏ nhưng giá trị thực không tương xứng, vẫn có người sẵn sàng bỏ tiền mua.