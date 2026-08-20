Cách trung tâm thành phố biển Nha Trang chưa đầy 15km, có một hòn đảo mà nhịp sống vẫn chạy chậm hơn cả chục năm so với đất liền, nơi người dân vẫn quen tay chèo thúng, vá lưới và đợi con nước như những thế hệ trước từng làm.

Nhắc tới Nha Trang, phần lớn du khách sẽ nghĩ ngay tới Hòn Mun hay những tour ba đảo bốn đảo đã quá quen thuộc, nhưng giữa vịnh Nha Trang vẫn còn một hòn đảo mà du lịch đại trà chưa kịp chạm tới.

Đó là Bích Đầm, đảo xa nhất và hoang sơ nhất trong cụm đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng 174 hộ dân nơi đây vẫn sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng hải sản, giữ cho làng chài một vẻ mộc mạc hiếm còn sót lại giữa một Nha Trang ngày càng đông đúc. Nhưng điều khiến Bích Đầm được nhắc đến nhiều gần đây không chỉ nằm ở sự yên tĩnh ấy, mà còn ở thứ khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng phải dừng lại nhìn thêm một lần nữa, làn nước trong đến mức tưởng như không có thật.

Đường ra đảo vòng vèo và nhịp sống làng chài mộc mạc

Muốn đến Bích Đầm, du khách phải chấp nhận một hành trình vòng vèo hơn hẳn so với những điểm đến quen thuộc khác, nhưng có lẽ chính sự vòng vèo ấy lại là bước đầu tiên khiến người ta chậm lại, tạm quên đi nhịp sống hối hả nơi phố thị. Từ trung tâm thành phố, quãng đường khoảng 6km sẽ đưa du khách đến Bến tàu Du lịch Nha Trang, nơi có hai lựa chọn phương tiện ra đảo. Tàu dân sinh của người địa phương mỗi ngày chỉ chạy một chuyến, xuất bến lúc 10h và quay về đất liền lúc 18h30, thời gian di chuyển kéo dài từ 1,5 đến 2 giờ với giá vé khoảng 60.000 đồng một lượt. Còn với những ai ưu tiên tốc độ, cano cao tốc chỉ mất 30 đến 40 phút, có hai chuyến ra đảo lúc 7h30 và 9h30, ba chuyến vào bờ lúc 8h30, 14h và 16h, giá khoảng 120.000 đồng, trẻ em được giảm một nửa.

Ngay khi vừa đặt chân lên bến, không ít du khách đã phải khựng lại vài giây chỉ để nhìn xuống làn nước dưới chân mình, trong đến mức thấy rõ từng viên đá cuội, từng đàn cá nhỏ lượn lờ, xanh đến mức người ta ví màu nước nơi đây như ngọc bích. Có lẽ chính vì thế mà cái tên Bích Đầm ra đời, gắn liền với vùng nước quanh năm xanh biếc như một báu vật giữa biển khơi. Khác hẳn hình dung về những bãi tắm đông đúc dịch vụ, Bích Đầm vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc vốn có, với bãi cát mịn và những mỏm đá tự nhiên tròn nhẵn như trứng xếp thành hàng nghìn viên dọc bờ biển. Muốn di chuyển quanh đảo, du khách có thể thuê xe máy tự lái hoặc nhờ người dân chở, giá dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng một ngày.

Một ngày khám phá, từ chùa cổ trên núi đến san hô dưới biển

Sáng sớm trên đảo bắt đầu bằng tiếng chài lưới rộn ràng của ngư dân, những chiếc thuyền thúng neo sát bờ khẽ đung đưa theo con sóng nhẹ. Đi dọc con đường làng nhỏ len giữa hàng dừa, du khách có thể ghé ngôi chùa nằm trên cao để phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh làng chài, hoặc dừng chân bên cây Di sản Bích Đầm, cây cổ thụ gắn bó với lịch sử hình thành làng chài qua nhiều thế hệ.

Với những ai ưa khám phá, hành trình trekking núi Giếng Môn dẫn tới hải đăng Hòn Lớn, một trong những ngọn hải đăng lâu đời nhất Việt Nam với tuổi đời hơn một trăm năm, sẽ mang lại một góc nhìn hoàn toàn khác. Để lên tới đây, du khách cần đi bộ khoảng 5km đường núi, đổi lại là toàn cảnh vịnh Nha Trang nhìn từ trên cao, một góc nhìn đắt giá mà không nhiều người biết tới, cũng là khung hình đáng để dành riêng một tấm ảnh.

Xuống tới mặt biển mới là lúc cảm nhận trọn vẹn độ trong của nước. Tự tay chèo thuyền thúng cùng ngư dân, lênh đênh giữa làn nước trong veo nhìn xuống là cả một hệ sinh thái san hô và cá nhỏ ẩn hiện, vẫn là trải nghiệm được nhắc tới nhiều nhất. Nhờ hệ sinh thái ven đảo còn khá nguyên vẹn, lặn ngắm san hô tự do ngay gần bờ cũng là lựa chọn đáng thử mà không cần lặn quá sâu. Ngoài ra, du khách có thể ghé các lồng bè nuôi tôm hùm của người dân, tự tay cho tôm ăn và nghe kể chuyện nuôi trồng, hoặc đơn giản chỉ là tắm biển ở bãi Bích Đầm, nơi nước trong và sóng êm.

Đến Bích Đầm ăn món gì, ngủ ở đâu?

Hải sản tươi sống là điều không thể bỏ qua ở đây, được mua trực tiếp tại lồng bè hoặc cầu cảng rồi nhờ người dân chế biến ngay tại chỗ, giá cũng mềm hơn nhiều so với khu vực trung tâm thành phố. Buổi sáng có bún cá, bánh canh chả cá với nước dùng ninh từ xương cá biển mang vị ngọt thanh đặc trưng. Buổi chiều đổi vị với bánh căn, bánh xèo mực sữa giòn rụm, hoặc gỏi cá, gỏi rong biển mang vị thanh mát lạ miệng, tận dụng nguồn rong biển phong phú quanh đảo.

Bún cá

Bánh canh chả cá

Gỏi cá mai

Đảo hiện chưa có khách sạn hay resort, nên hình thức lưu trú phổ biến nhất là xin ở lại nhà dân theo kiểu homestay tự phát, giá khoảng 100.000 đến 250.000 đồng một người một đêm tùy nơi. Với nhóm đông và yêu thích tự do hơn, dựng lều cắm trại ngay trên bãi biển cũng là lựa chọn thú vị, có thể thuê lều với giá khoảng 150.000 đồng một lều đôi mỗi đêm. Một điều cần lưu ý là khách nước ngoài hiện chưa được phép lưu trú qua đêm trên đảo, nên chỉ có thể tham quan trong ngày.

Nên đến Bích Đầm vào thời điểm nào?

Bích Đầm có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ khoảng tháng 8 đến tháng 12 và mùa khô từ tháng 1 đến hết tháng 7. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 được xem là lý tưởng nhất để ra đảo, khi biển êm, trời trong xanh và sóng lặng. Nếu yêu thích sự bình yên và muốn tận hưởng làn nước trong nhất năm, tháng 4 và tháng 5 là lựa chọn được nhiều người truyền tai nhau, tuy nhiên đây cũng là mùa cao điểm du lịch biển tại Nha Trang nên cần chủ động đặt trước vé tàu.

Giữa một Nha Trang ngày càng đông đúc, Bích Đầm vẫn lặng lẽ giữ cho mình một nhịp sống riêng, chậm rãi và chân chất. Vì nước ngọt trên đảo phải chở từ đất liền và hệ sinh thái ven bờ vẫn còn khá nguyên vẹn, du khách nên hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn vệ sinh chung trong suốt chuyến đi. Có lẽ chính sự nguyên sơ ấy, cùng làn nước trong đến khó tin, là lý do khiến không ít người sau chuyến đi đầu tiên đã thầm hẹn sẽ quay lại nơi này thêm một lần nữa. Nếu còn thời gian, du khách hoàn toàn có thể kết hợp ghé thêm đảo Robinson hoặc Hòn Mun ngay gần đó trong cùng một chuyến biển đảo Nha Trang.