Có lẽ chính nạn nhân cũng không bao giờ ngờ được cái chết lại đến với bà một cách bất ngờ và tức tưởi như vậy.

Mới đây, câu chuyện một phụ nữ ở Thái Lan đã mất mạng oan uổng chỉ vì đi bộ ra một bến xe buýt đã khiến dư luận nước này rúng động. Cái chết bất ngờ và tức tưởi của người phụ nữ là một lời nhắc nhở tới chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an toàn cho người dân để không xảy ra những tai nạn thương tâm tương tự.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra trên đường Vibhavadi Rangsit ở tỉnh Pathum Thani của Thái Lan hôm thứ Hai, 28/9 vừa qua.

Nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã được điều động đến trạm xe buýt cạnh Đài tưởng niệm Quốc gia ở phường Khu Khot, huyện Lam Luk Ka, nơi họ phát hiện một người phụ nữ đang trong tình trạng bất tỉnh. Nhìn xung quanh bằng mắt thường, không ai biết lý do tại sao người phụ nữ lại đột nhiên ngã xuống như vậy nên vô cùng hoảng sợ và hoang mang.

Người phụ nữ đi bộ đến bến xe buýt rồi lăn ra bất tỉnh. (Ảnh: Khao Sod)

Người phụ nữ được xác định là bà Thipawan, 54 tuổi. Nhân viên cứu hộ đã thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) tại hiện trường trước khi đưa bà đến bệnh viện, tuy nhiên, bà được xác nhận đã tử vong và nguyên nhân được xác định là do bị điện giật. Hóa ra, tại đúng vị trí của bến xe buýt nơi nạn nhân đi bộ tới, hệ thống điện đã bị rò rỉ.

Ông Amorn Phinthuphan, một nhân viên cứu hộ khẩn cấp thuộc chính quyền đô thị Khu Khot, cho biết lực lượng quân sự tại Đài tưởng niệm Quốc gia đã ngắt nguồn điện trước khi đội cứu hộ đến nơi.

Người phụ nữ tử vong là do bị điện giật. (Ảnh: Khao Sod)

Một người lính chứng kiến vụ việc kể lại rằng người phụ nữ đã đi bộ đến trạm xe buýt và ngồi xuống, sau đó dường như bị điện giật và ngã gục xuống. Các quân nhân sau đó đã ngắt điện và liên hệ với lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

Thi thể của nạn nhân xấu số sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Bhumibol Adulyadej để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc trước khi bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Bi kịch này xảy ra trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về các nguy cơ tai nạn điện giật khi xảy ra ngập lụt ở nhiều điểm tại Thái Lan.

Chỉ vài ngày trước đó, ông Thanakrit "Coach Rak" Chimpalee – cựu trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Thái Lan – đã qua đời sau khi cố gắng cứu một người vận hành cần cẩu bị điện giật trong lúc di dời chiếc xe bị ngập nước của ông tại Samut Prakan.

Gia Linh (Theo The Thaiger)