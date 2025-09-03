Đi ngược chủ trương của EU, một quốc gia châu Âu tuyên bố muốn bình thường hoá quan hệ với Moscow, rục rịch tăng nhập khẩu khí đốt Nga lên hơn 4 tỷ m³

Ngày 2/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố nước này muốn bình thường hóa quan hệ với Nga và đang tăng cường nhập khẩu khí đốt của Moscow thông qua đường ống TurkStream.

Ông Fico đưa ra tuyên bố trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh bên lề lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2.

Phát biểu của Thủ tướng Slovakia đi ngược lập trường của Liên minh châu Âu (EU) khi khối này đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga sau cuộc xung đột Ukraine năm 2022.

Slovakia, cùng với Hungary, tiếp tục duy trì quan hệ chính trị với Nga - nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt chính cho cả hai.

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc bình thường hóa quan hệ với Nga”, ông Fico nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi khôi phục hợp tác kinh tế như trước đây.

EU đã cam kết chấm dứt mối quan hệ năng lượng kéo dài hàng thập kỷ với Nga, hướng tới loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ nước này vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, Slovakia và Hungary phản đối, cho rằng việc chuyển sang nguồn cung cấp khác sẽ làm chi phí năng lượng tăng cao.

“Chúng tôi cảm ơn Nga vì đảm bảo nguồn cung khí đốt an toàn và ổn định qua TurkStream”, ông Fico nói. TurkStream hiện là đường ống duy nhất đưa khí đốt Nga sang châu Âu, sau khi đường ống Nord Stream 1 bị phá hoại năm 2022 và Ukraine dừng trung chuyển khí đốt Nga từ 1/1.

Tính từ đầu năm 2025, Slovakia đã nhập khoảng 1,7 tỷ m³ khí đốt qua Hungary nhờ nhánh kết nối trực tiếp với TurkStream, theo số liệu từ công ty vận hành đường ống EUstream. Dự án nâng công suất truyền tải khí đốt từ Hungary sang Slovakia cũng đang được triển khai, từ mức 3,5 tỷ m³ lên 4,4 tỷ m³/năm

Ngoài ra, Thủ tướng Fico cho biết Slovakia đã nối lại việc cấp thị thực cho công dân Nga vốn bị đình chỉ sau cuộc xung đột Ukraine. Quốc gia thành viên EU này cũng quan tâm đến khả năng doanh nghiệp Nga tham gia dự án nhà máy điện hạt nhân mới, dù chính phủ có kế hoạch trao thầu cho tập đoàn Westinghouse (Mỹ).

Theo lịch trình, Thủ tướng Slovakia sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào ngày 5/9 tại thành phố Uzhhorod, Ukraine. Ông Fico cho biết sẽ nêu vấn đề các cuộc tấn công gần đây từ phía Ukraine đã khiến dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba sang Slovakia và Hungary bị gián đoạn trong 2 tuần qua.

Tham khảo: Reuters﻿