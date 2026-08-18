Ba cha con người Pháp được giải cứu sau một đêm lênh đênh trên biển ngoài khơi đảo Koh Samui, Thái Lan, khi chiếc mô tô nước họ thuê bị lật giữa đảo.

Theo Bangkok Post, các du khách được xác định là Brahim Terki (50 tuổi), và hai con trai của ông là Maheiddine (12 tuổi), Ilyes (9 tuổi). Sau khi được đưa vào bờ, họ được chuyển đến Bệnh viện Bangkok Samui để kiểm tra sức khỏe.

Video do giới chức quận Koh Samui công bố cho thấy môtô nước gần như chìm hoàn toàn, chỉ còn phần mũi màu cam nổi trên mặt nước. Một trong hai bé trai ngồi trên mũi môtô nước trong khi người bố nổi gần đó, cả hai đều mặc áo phao.

Đội cứu hộ tìm thấy các nạn nhân và đưa 3 bố con người Pháp vào bờ an toàn - Ảnh: Bangkok Post

Cũng trong video, có thể nghe thấy tiếng một nhân viên cứu hộ hét lớn "bình tĩnh nào" và "họ còn sống", sau đó người này đã giúp đưa cậu bé lên một chiếc thuyền khác và cung cấp nước uống cho gia đình.

Theo nhà chức trách, gia đình ông Terki thuê mô tô nước tại bãi biển Chaweng lúc 17h10 ngày thứ Năm (13/8), với thời gian sử dụng 45 phút.

Đến thời hạn nhưng ba cha con không trở lại, nhân viên cho thuê đã báo với cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm vào khoảng 18h cùng ngày. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm không phát hiện được tung tích của họ.

Đến tối, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được triển khai. Các xuồng cao tốc và mô tô nước được huy động để rà soát vùng biển quanh Koh Samui và khu vực hướng về Koh Phangan, nhưng sau đó phải tạm dừng do biển động mạnh, tiềm ẩn nguy hiểm cho những người tham gia cứu nạn.

1h sáng hôm 14/8, cuộc tìm kiếm được mở lại và đến 10h may mắn đã mỉm cười khi ba bố con du khách được tìm thấy.

Người cha bật khóc vì gia đình ông như được sinh ra một lần nữa - Ảnh: Bangkok Post

Theo lời kể của ông Terki, ông đưa hai con trai rời bờ bằng mô tô nước. Khi chuyến đi gần kết thúc, những con sóng lớn bất ngờ ập đến khiến phương tiện gặp sự cố và động cơ ngừng hoạt động.

Không thể liên lạc với bất kỳ ai để cầu cứu, ba cha con phải lênh đênh giữa biển suốt đêm. Ông Terki và con trai lớn cố gắng nổi trên mặt nước, trong khi cậu con trai nhỏ bám vào chiếc mô tô nước.

Sau khi được đưa vào bờ an toàn, ông Terki cảm ơn tất cả lực lượng cứu hộ đã tham gia chiến dịch tìm kiếm và giải cứu gia đình ông.

Ông Amorn Chomchoey, một quan chức chính quyền địa phương đảo Koh Samui cho biết, các nhà điều tra đang làm rõ nguyên nhân khiến chiếc mô tô nước bị lật chỉ sau hơn 15 phút vận hành.

Người cha khẳng định với các quan chức rằng ông là người có kinh nghiệm lái mô tô nước. Trong khi đó, đơn vị cho thuê xe lại nói với truyền thông địa phương rằng gia đình này dường như đã đi ra ngoài phạm vi cho phép được quy định trong hợp đồng thuê.

Hiện gia đình này vẫn ở lại Thái Lan và tiếp tục kỳ nghỉ.

Koh Samui là một trong những hòn đảo thu hút nhiều gia đình nhất tại Thái Lan nhờ vùng biển êm ả và hệ thống khu nghỉ dưỡng đa dạng, đón hàng triệu du khách mỗi năm.

Theo Bangkok Post