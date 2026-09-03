Đi họp lớp nhưng sợ bạn tự ti, Jack Ma để chiếc Maybach 42 tỷ đồng ở nhà, chọn lái chiếc Land Rover "bình dân" hơn nhiều

Trong một lần trở về dự họp lớp, tỷ phú Jack Ma đã có một hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách một người thành công cư xử với những người bạn cũ.

Nhắc đến Jack Ma, hầu như không ai còn xa lạ. Ông là người sáng lập nên tập đoàn Alibaba, gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc, với giá trị vốn hóa từng lên tới hàng trăm tỷ USD, tạo nên một trong những câu chuyện khởi nghiệp được nhắc đến nhiều nhất châu Á.

Trước khi trở thành tỷ phú công nghệ nổi tiếng khắp thế giới, Jack Ma từng có một khởi đầu không hề suôn sẻ. Ông thi đại học đến ba lần mới đỗ vào khoa tiếng Anh của Đại học Sư phạm Hàng Châu năm 1984. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành giảng viên tại Học viện Công nghiệp Điện tử Hàng Châu suốt sáu năm liền, trước khi rẽ hướng sang con đường kinh doanh và sáng lập Alibaba.

Tỷ phú Jack Ma

Chính quãng thời gian đứng lớp này sau này được Jack Ma nhắc lại nhiều lần như một phần quan trọng định hình nên con người ông. Ông từng chia sẻ rằng bốn năm học sư phạm cùng sáu năm đứng lớp đã tạo nên chính ông của ngày hôm nay và được làm một giáo viên là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời mình.

Sau khi trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc, Jack Ma sở hữu không ít siêu xe đắt đỏ. Ông từng mua một chiếc BMW 760Li bản cao cấp nhất với giá khoảng 2 triệu tệ (khoảng 7,8 tỷ đồng). Sau đó, ông tiếp tục sắm thêm một chiếc SUV Land Rover, dòng xe có mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với các mẫu siêu xe khác. Đáng chú ý nhất trong bộ sưu tập xe của ông là một chiếc Maybach 62S trị giá lên đến 10,7 triệu tệ (khoảng 42 tỷ đồng). Đây là dòng xe siêu sang hàng đầu thế giới, cùng đẳng cấp với Rolls-Royce và Bentley, nổi tiếng với không gian nội thất rộng rãi, êm ái đến mức nhiều người ví von rằng ngồi trong xe như đang bay giữa không trung.

Thế nhưng, trong một lần trở về tham dự buổi họp lớp cùng những người bạn học cũ, Jack Ma đã không hề mang theo chiếc Maybach đắt giá của mình. Thay vào đó, ông chọn lái chiếc Land Rover, mẫu xe có mức giá vừa phải, phổ biến hơn nhiều với đa số gia đình bình thường.

Dù sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ, trong đó có chiếc Maybach hơn 42 tỷ

Nhưng vị tỷ phú này lại chọn một chiếc xe có phần khiêm tốn hơn khi đi họp lớp

Hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này lại khiến không ít người cảm động và nể phục. Nhiều người cho rằng đây là cách Jack Ma tránh tạo ra khoảng cách hay áp lực không cần thiết với những người bạn học cũ, những người có thể có hoàn cảnh kinh tế rất khác so với ông ở thời điểm hiện tại. Việc lựa chọn một chiếc xe bình dân hơn khi gặp lại bạn bè xưa cho thấy sự tinh tế và chu đáo của một người dù đã đạt được thành công vượt bậc vẫn không quên giữ sự khiêm nhường, tôn trọng người xung quanh.

Tỷ phú Jack Ma trong một lần gặp gỡ bạn bè

Đây cũng không phải lần đầu tiên Jack Ma thể hiện quan điểm sống giản dị, tránh phô trương. Trong nhiều buổi chia sẻ, ông từng nhấn mạnh rằng nếu một người xuất thân từ ngôi trường danh tiếng, hãy nhìn nhận người khác bằng ánh mắt trân trọng, còn nếu xuất thân từ một ngôi trường bình thường, hãy nhìn nhận chính bản thân mình bằng ánh mắt trân trọng không kém. Quan điểm này phần nào phản ánh triết lý sống của ông, rằng giá trị của một con người không nằm ở xuất phát điểm hay những gì họ sở hữu, mà nằm ở cách họ đối xử với người khác và với chính mình.

Không chỉ dừng lại ở lối sống cá nhân, Jack Ma còn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục trong suốt nhiều năm qua. Ông từng nhiều lần quyên góp cho ngôi trường đại học mình từng theo học, trong đó có khoản đóng góp cá nhân lên tới 100 triệu tệ để thành lập quỹ giáo dục mang tên mình, nhằm hỗ trợ nghiên cứu giáo dục và tìm hướng phát triển cho hệ thống đào tạo giáo viên cũng như giáo dục cơ bản tại Trung Quốc. Ông cũng từng trực tiếp hỗ trợ chương trình đào tạo giáo viên cốt cán tại các vùng nông thôn, với mong muốn giúp những giáo viên ở khu vực khó khăn có thêm cơ hội phát triển chuyên môn.

Jack Ma đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục

Khi nói về triết lý giáo dục, Jack Ma bày tỏ quan điểm rằng sứ mệnh của nền giáo dục tương lai không phải là đào tạo ra thật nhiều đứa trẻ đạt điểm số cao, cũng không phải là biến các em thành những cỗ máy học tập được sản xuất hàng loạt theo một khuôn mẫu, mà là giúp mỗi đứa trẻ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, trở thành một con người đúng nghĩa. Ông cho rằng nền giáo dục hiện tại chú trọng quá nhiều vào việc dạy kiến thức mà còn thiếu sót trong việc nuôi dưỡng nhân cách. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều học sinh giỏi về mặt học thuật nhưng lại thiếu hụt về thể chất, nghệ thuật, âm nhạc - những yếu tố mà theo ông mới thực sự giúp một đứa trẻ trở thành một con người trọn vẹn và hạnh phúc.

Từ câu chuyện chiếc xe tại buổi họp lớp cho đến những chia sẻ về giáo dục, có thể thấy dù đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp, Jack Ma vẫn luôn giữ một sự khiêm tốn nhất định, đồng thời không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng con người một cách toàn diện, thay vì chỉ chạy theo thành tích hay vật chất bề ngoài. Đây cũng là một bài học đáng suy ngẫm cho nhiều bậc phụ huynh trong cách nuôi dạy con cái ngày nay, rằng sự thành công thực sự không chỉ được đo bằng tiền bạc hay danh vọng, mà còn nằm ở cách một người đối xử với những người xung quanh mình.

Tổng hợp