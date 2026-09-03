Đi chơi pickleball bỏ 3 con nhỏ ở nhà, cha mẹ bị bắt ngay sau đó

Để lại 3 con nhỏ ở nhà cùng một chiếc iPad rồi đi chơi pickleball, cặp vợ chồng không ngờ hành động này lại khiến cảnh sát tìm đến tận nhà.

Một cặp vợ chồng tại Oklahoma (Mỹ) bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc bỏ bê trẻ em sau khi được cho là để 3 con nhỏ, gồm một bé 8 tuổi, một bé 5 tuổi và một em bé 1 tuổi, ở nhà không có người lớn trông nom để đi chơi pickleball.

Theo thông cáo của Sở Cảnh sát Glenpool, vụ việc được phát hiện sau khi cơ quan chức năng nhận được tin báo về 3 trẻ nhỏ được cho là đang ở nhà một mình.

Cảnh sát xác định cha mẹ của các em là Andrew Dick và Feather Roberts, sống tại Glenpool, Oklahoma. Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cho biết cặp đôi đang ở Courts and Commons tại thành phố Bixby, cách nhà khoảng 20 phút di chuyển, để chơi pickleball.

Cha mẹ của 3 đứa trẻ, Andrew Dick và Feather Roberts (Ảnh: Law&Crime)

Người trình báo nghi ngờ 3 đứa trẻ, lần lượt 8, 5 và 1 tuổi, bị để lại ở nhà mà không có người lớn giám sát. Khi được liên hệ, Roberts được cho là nói với cảnh sát rằng cô và Dick đang chơi pickleball, đồng thời cho biết các con ở nhà cùng một người trông trẻ.

Tuy nhiên, khi người trình báo đến kiểm tra, không có người lớn nào ở trong nhà. Cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường và xác nhận 3 đứa trẻ đang ở nhà một mình. Theo thông cáo, hai trẻ lớn đang xem tivi, trong khi em bé 1 tuổi đang ngủ.

Trong lúc cảnh sát tiến hành kiểm tra, Dick và Roberts trở về nhà. Cặp đôi xác nhận họ đã đến Bixby để chơi pickleball. Khi được hỏi về cách các con có thể liên lạc với cha mẹ nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, Roberts được cho là trả lời rằng các em có một chiếc iPad để gọi điện.

Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó cho thấy đây không phải lần đầu tiên 3 đứa trẻ bị để ở nhà mà không có người lớn giám sát. Nhà chức trách cũng nhận được thông tin rằng cặp đôi từng sắp xếp người trông trẻ cho em bé 1 tuổi, trong khi hai người con lớn vẫn ở nhà mà không có người lớn trông nom.

Sau khi hoàn tất điều tra ban đầu, Andrew Dick và Feather Roberts bị bắt với 3 cáo buộc liên quan đến hành vi bỏ bê trẻ em. Cảnh sát không công bố chi tiết từng cáo buộc hoặc hành vi cụ thể được quy cho mỗi trường hợp.

Vụ việc được chuyển cho các cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục xử lý. Sở Dịch vụ Nhân sinh Oklahoma cũng được thông báo về trường hợp của 3 đứa trẻ.

Theo Sở Cảnh sát Glenpool, cả 3 em đều được tìm thấy trong tình trạng an toàn và khỏe mạnh. Hai trẻ lớn, 8 và 5 tuổi, được phát hiện đang xem tivi, còn em bé 1 tuổi đang ngủ khi cảnh sát đến kiểm tra.

Vụ việc gây chú ý bởi cả 3 đứa trẻ đều còn nhỏ, đặc biệt em bé mới 1 tuổi. Theo thông tin từ cảnh sát, tại thời điểm cha mẹ rời nhà để chơi pickleball, không có người lớn nào được xác nhận đang trực tiếp giám sát các em.

Pickleball là môn thể thao có một số nét tương đồng với quần vợt, cầu lông và bóng bàn, ngày càng phổ biến tại Mỹ. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng tập trung làm rõ việc để 3 trẻ nhỏ ở nhà mà không có người lớn trông nom có cấu thành hành vi bỏ bê trẻ em theo quy định hay không.

Hiện cảnh sát chưa công bố thêm thông tin về điều kiện tại ngoại của Dick và Roberts hoặc các bước tố tụng tiếp theo. Nhà chức trách cũng chưa cho biết 3 đứa trẻ được sắp xếp chăm sóc như thế nào sau khi cha mẹ bị bắt.

Nguồn: Law&Crime