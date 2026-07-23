Vụ việc vừa xảy ra tại Thái Lan khiến cho dư luận chia phe tranh cãi về hành động của người phụ nữ.

Mới đây, một phụ nữ Thái Lan cùng người chồng nước ngoài của cô đã bị móc túi tại một khu chợ ở tỉnh Khon Kaen của Thái Lan nhưng cái cách họ xử lý vấn đề mới là điều đáng nói. Một số khen cô là người khoan dung, trong khi các tiểu thương thì không đồng tình với hành động của cô.



Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ móc túi xảy ra vào ngày 18 tháng 7 vừa qua tại Chợ đêm Bang Phai. Đoạn phim từ camera an ninh sau đó đã được một người bán đồ ăn chia sẻ lên mạng xã hội nhằm cảnh báo du khách trong và ngoài nước.

Video ghi lại cảnh một người phụ nữ lấy tờ tiền 100 baht (tương đương khoảng 77.000 VNĐ) từ túi của một nữ khách hàng người Thái khi người này cùng người chồng ngoại quốc đang chọn mua đồ tại một quầy bán xúc xích. Nạn nhân cảm thấy có người chạm vào túi mình và nhanh chóng nhận ra đã bị mất tiền. Cô báo cho chồng biết, và anh đã đuổi theo nghi phạm.

Đi chợ bị móc túi, người phụ nữ có hành động gây tranh cãi



Cô Nattapalin, 48 tuổi, chủ quầy xúc xích, chia sẻ với đài Channel 7 rằng khu chợ thường xuyên thu hút du khách nước ngoài, trong đó nhiều người đã kết hôn với người dân địa phương. Cô cho biết cặp đôi trong video đến từ Phuket và người vợ vốn là người gốc Khon Kaen.

Người phụ nữ bị móc tiền ở túi sau chiếc quần short. Nguồn ảnh: News from Ban Phai 2

Theo lời Nattapalin, kẻ móc túi là một phụ nữ và khá nổi tiếng tại khu chợ vì thường xuyên xin đồ ăn và tiền từ các tiểu thương cũng như du khách. Cô cho biết mình chưa từng tận mắt chứng kiến người phụ nữ này thực hiện hành vi trộm cắp trước đó và không thể xác nhận liệu người này có từng dính líu đến các vụ việc tương tự hay không.

Nattapalin cũng cho biết người phụ nữ này từng gặp vấn đề gia đình và hiện sống một mình. Cô kể lại rằng các cán bộ thuộc Văn phòng Phát triển Xã hội và An ninh Con người tỉnh Khon Kaen từng đề nghị hỗ trợ việc làm cho người phụ nữ này, nhưng bà đã từ chối.

Người phụ nữ bảo chồng đuổi theo kẻ móc túi. Nguồn ảnh: News from Ban Phai 2

Theo lời tiểu thương này, thay vào đó, người phụ nữ sống dựa vào việc xin ăn và xin tiền; phần lớn số tiền kiếm được được cho là dùng để mua rượu. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Một tiểu thương khác tên là Thatsanee (42 tuổi) chia sẻ với truyền thông rằng người chồng nước ngoài đã lấy lại được số tiền bị mất. Cô cho biết cặp đôi này sau đó quyết định không trình báo cảnh sát mà thay vào đó, vì cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của kẻ móc túi nên đã cho người phụ nữ kia 40 baht trước khi rời khỏi chợ.

Mặc dù cặp đôi chọn cách tha thứ cho nghi phạm, Thatsanee vẫn bày tỏ mong muốn cảnh sát và các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc xử lý, vì việc đối xử khoan dung với kẻ trộm sẽ khiến nạn trộm cắp sẽ càng hoành hành hơn.

Bên cạnh đó, người phụ nữ này cũng thường xuyên đi xin đồ ăn gây phiền toái cho khách đến chợ. Cô cũng lo ngại rằng những vụ việc như vậy có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh. Đó cũng là quan điểm của các tiểu thương khác tại đây. Họ yêu cầu cảnh sát và cơ quan chức năng giải quyết vụ việc để những vụ việc tương tự sẽ không còn tái diễn.

Tính đến thời điểm đưa tin, cảnh sát và chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vụ việc hay bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan.

Gia Linh (Theo The Thaiger)