Tử vi học có nói đây là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày thứ Năm, 23/7.

Ngày thứ Năm, 23/7/2026, tức ngày 10 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ, có nạp âm là Bình Địa Mộc, tức là gỗ đồng bằng, đại diện cho những cây non mới nhú mang sức sống dẻo dai và tràn đầy hy vọng. Nguồn năng lượng của nạp âm này rất ôn hòa, nuôi dưỡng tinh thần kiên trì, khéo léo và thích hợp cho các công việc mang tính xây dựng nền móng vững chắc.

Tuy nhiên, do là cây cỏ vùng đồng bằng nên bản mệnh dễ chịu tác động từ môi trường bên ngoài, đòi hỏi con người cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nội lực vững vàng. Trong ngày này, việc hợp tác và phát huy tinh thần tập thể sẽ giúp mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho mọi kế hoạch.

Tử vi học có nói, đây là 3 con giáp được cho là may mắn nhất về đường tài lộc với những tiến triển đáng kể trong ngày Mậu Tuất.

1. Con giáp tuổi Dần: Tam hợp che chở- Lộc khí khai mở

Nhờ cục diện Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất che chở, người tuổi Dần sẽ là con giáp đón nhận một ngày thứ Năm, 23/7 tài lộc vô cùng hanh thông và rực rỡ.



(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh tiến triển thuận lợi giúp nguồn thu nhập đổ về túi của bạn tăng vọt ngoài mong đợi. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh thực hiện các kế hoạch ký kết hợp đồng hoặc mở rộng thị trường.

Có thể nói, quý nhân xuất hiện kịp thời còn mang đến cho tuổi Dần những thông tin đầu tư vô cùng giá trị và chuẩn xác. Với sự thông minh, sắc sảo và bản lĩnh của mình, con giáp này hãy tự tin hành động mạnh mẽ vì thần tài đang đứng về phía bạn để tối đa hóa lợi nhuận nhé.

2. Con giáp tuổi Ngọ: Tam hợp chống lưng - Tài chính bứt phá

Người tuổi Ngọ cũng sẽ là con giáp có vận số đỏ rực rỡ, vì gặp ngày Tuất tạo thành mối quan hệ Tam Hợp giúp vận trình tài chính bứt phá mạnh mẽ.



(Ảnh minh họa)

Các dự án hay đơn hàng tồn đọng trước đó đều được giải quyết nhanh gọn và đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho tuổi Ngọ. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp con giáp này dễ dàng chinh phục được những đối tác lớn, khó tính.

Tóm lại, ngày thứ Năm với tiền bạc rủng rỉnh giúp bạn thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân mà không phải đắn đo. Bản mệnh cũng có cơ hội nhận được những khoản tiền bất ngờ như thưởng nóng, quà tặng hoặc trúng thưởng.

3. Con giáp tuổi Mão: Lục hợp soi sáng - May mắn tiền bạc



Tuổi Mão cũng sẽ là con giáp bước vào ngày Mậu Tuất, 22/7 với sự nâng đỡ của cục diện Lục Hợp mang lại nhiều may mắn về tiền bạc.



(Ảnh minh họa)



Những người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận năng lực và đề bạt tăng thưởng. Đối với người làm chủ, việc buôn bán diễn ra suôn sẻ, khách hàng ra vào tấp nập giúp doanh thu tăng cao.

Có thể nói, tuổi Mão cũng nhạy bén nhận ra các cơ hội kiếm tiền mới từ thị trường mà người khác chưa kịp nhìn thấy. Sự quyết đoán và chăm chỉ trong ngày hôm nay chính là chìa khóa vàng giúp con giáp này tích lũy tài sản nhanh chóng.

*Lưu ý chung:



Dù gặp nhiều may mắn về tài lộc, cả ba con giáp tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mão vẫn cần giữ sự tỉnh táo để tránh cái bẫy tự mãn trong ngày Mậu Tuất này. Do Thổ khí của ngày quá vượng, các bạn nên chú ý kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng trước khi đặt bút ký kết nhằm ngăn ngừa rủi ro pháp lý.

Việc chi tiêu cũng cần có kế hoạch rõ ràng, tránh vung tay quá trán cho những món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết. Ngoài ra, bạn hãy giữ thái độ khiêm tốn và lắng nghe ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp để duy trì các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Sự cẩn trọng và kiên nhẫn trong mọi hành động chính là chìa khóa vàng giúp các bạn bảo toàn tài sản và phát triển bền vững.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

