Destinator, Xpander và Yaris Cross ‘lép vế’ trong top doanh số ngập tràn xe điện tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3/2026 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với mức tăng trưởng cao ở hầu hết các nhóm sản phẩm và thương hiệu.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam, tổng doanh số toàn thị trường trong tháng 3 đạt 38.704 xe, tăng 101% so với tháng trước và tăng 122% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe du lịch chiếm 24.858 xe, xe thương mại đạt 13.323 xe và xe chuyên dụng đạt 523 xe.

Xe điện áp đảo trong danh sách. Nguồn số liệu: VAMA, VinFast

Một trong những điểm đáng chú ý của thị trường tháng 3 là sự bứt phá của VinFast ở mảng xe điện. Hãng công bố đã bàn giao 27.609 ô tô điện trong tháng, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này không chỉ giúp VinFast duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe điện mà còn cho thấy xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện hóa đang diễn ra rõ rệt tại Việt Nam.

Ở bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 3/2026, thị trường ghi nhận sự áp đảo rõ rệt của các dòng xe điện, chủ yếu đến từ VinFast. Dẫn đầu toàn thị trường là Limo Green với 6.795 xe bán ra, tạo khoảng cách lớn so với các vị trí phía sau.

Limo Green dẫn đầu toàn thị trường. Ảnh: Đại lý

Ngay sau đó, các mẫu xe đô thị tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ. VF 3 đạt 4.729 xe, trong khi VF 5 ghi nhận 4.218 xe, đều là những mẫu xe có giá dễ tiếp cận và phù hợp nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ở nhóm SUV/crossover, VF 6 đạt 3.152 xe, còn VF 7 cũng góp mặt trong top 10, cho thấy xu hướng xe gầm cao vẫn chiếm ưu thế.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, khoảng cách doanh số bắt đầu thu hẹp. Một số mẫu xe điện khác như VF e34 và VF 8 tiếp tục duy trì mức bán ổn định, dao động quanh ngưỡng trên dưới 2.000 xe. Trong khi đó, nhóm xe động cơ đốt trong còn lại gồm Toyota Yaris Cross (1.969 xe), Mitsubishi Xpander (1.763 xe) và Mitsubishi Destinator (1.663 xe) cũng ghi nhận mức tiêu thụ tương đối tốt nhưng không đủ để cạnh tranh với nhóm dẫn đầu.

Mitsubishi Destinator bất ngờ vượt qua Mazda CX-5 để góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất tháng. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, sự chênh lệch giữa vị trí số 1 và nhóm cuối bảng là khá lớn, khi Limo Green bán ra cao gấp khoảng 3-4 lần so với các mẫu xe xếp cuối top 10. Điều này cho thấy thị trường đang dần hình thành nhóm sản phẩm “dẫn dắt” với doanh số vượt trội, thay vì phân bổ đồng đều như trước.

Đáng chú ý, thị trường tháng 3/2026 cũng chịu tác động từ những biến động của giá xăng dầu, phần nào ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất ghi nhận sự thiếu vắng của nhiều mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong vốn quen thuộc như Ford Ranger hay Mazda CX-5. Diễn biến này cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các dòng xe có chi phí vận hành thấp hơn, đặc biệt là xe điện, đang ngày càng rõ nét.

Chi tiết doanh số từng phân khúc: