VinFast lập kỷ lục 27.000 ô tô bán ra trong tháng 3; vị trí trên thế giới gây bất ngờ

Trong tháng 3/2026, VinFast ghi nhận kết quả kinh doanh bùng nổ khi bàn giao 27.609 ô tô điện tại thị trường Việt Nam, tăng 127% so với cùng kỳ năm trước, qua đó tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu.

Tất cả các dòng xe của hãng đều tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, ngày 28/3 ghi nhận kỷ lục 3.520 xe được xử lý và bàn giao trong một ngày. Mẫu Limo Green dẫn đầu doanh số với 6.795 xe, tăng 276% so với tháng trước; phiên bản VF MPV 7 đạt 2.521 xe. Ở các phân khúc khác, VF 7 vươn lên dẫn đầu nhóm C-SUV, trong khi VF 6, VF 5 và VF 3 đều tăng trưởng trên 100%, cho thấy sức hút lớn của dải sản phẩm.

Các mẫu xe phục vụ kinh doanh như EC Van và Minio Green cũng đạt doanh số cao kỷ lục. Lũy kế quý I/2026, VinFast đã bàn giao 53.684 xe điện, phản ánh xu hướng người tiêu dùng chuyển mạnh sang phương tiện xanh.

Không chỉ tăng trưởng mạnh tại thị trường trong nước, hãng còn ghi dấu ấn ở quốc tế khi đạt kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay trong tháng 3/2026, đồng thời góp mặt trong nhóm dẫn đầu doanh số xe điện tại Philippines, Indonesia và Ấn Độ.